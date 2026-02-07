【３ヶ月で−２kg】歩く距離は同じでも体のラインが変わった。“歩き方”を見直すだけの簡単ダイエット習慣
忙しい毎日が続くと、「運動量は変わっていないけど太ってきたかも」「歩いているはずなのに引き締まらない」と感じることありませんか？今回取材したMさん（44歳・販売職）も、通勤や仕事中で毎日よく歩いているにもかかわらず、下半身のもたつきや体のラインの変化に悩んでいた１人でした。そんなMさんが見直したのは歩く距離ではなく、“歩き方”そのもの。それだけで３ヶ月で−２kg、見た目の変化も実感できたといいます。
歩いているのに変わらない原因は“歩幅”にあった
Mさんが最初に気づいたのは、自分の歩き方が思っていた以上に“小股”だったこと。急ぎ足や疲れた状態が続くと、歩幅が自然と狭くなり、脚を前に出すというより足元だけで歩くクセがついていたそうです。
そこで意識したのが、いつものスピードのまま、歩幅だけを少し広げること。無理に速く歩いたり、姿勢を正しすぎたりはせず、「一歩を気持ち大きく」を意識するだけに留めました。
歩き方が変わると、使われる筋肉が自然と変わる
大股で歩くようになると、太ももやお尻、体幹が自然と使われやすくなります。Mさんも数週間続けるうちに、「脚の前側だけが疲れる感じが減った」「お尻や裏ももが使われている感覚がある」と変化を実感。姿勢も安定しやすくなり、立ち姿や歩いているときの印象まで変わってきたそうです。特別な運動をしていなくても、日常動作の質が変わることで、体のラインや姿勢に好影響が出始めました。
距離も時間も変えなくていい。“歩きの質を変える”だけで十分
Mさんが続けられた理由は「特別に何かを足さなかった」こと。通勤や仕事中の移動など、もともと歩いている時間の中で歩幅を意識するだけだったため、負担や面倒さを感じにくかったといいます。結果として日常の活動量が底上げされ、３ヶ月で−２kgという数字だけでなく、下半身の引き締まりや体バランスの向上を実感できたそうです。
歩く距離を増やさなくても、運動時間を確保しなくても、体はちゃんと変わります。まずは今日の一歩から、歩き方を少しだけ見直すこと。それが、無理なく続くダイエット習慣の入り口になるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※画像は生成AIで作成しています
