『名探偵プリキュア！』第2話「天才登場！その名はジェット先輩！」あらすじ＆先行カット！
2月1日（日）より毎週日曜朝8時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始となる、プリキュアシリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』。第2話のあらすじと先行カットが公開された。
モチーフは『探偵』。テーマは『自分で見て、感じて、考えて、”本当”の答えを出す』。
物語の舞台は、なんと…1999年！ 不思議な力に導かれ、主人公【明智あんな】は現代から1999年にタイムスリップしてしまう。「困っている人を助けたい」そんな想いを胸に、1999年に出会った【小林みくる】と力を合わせて名探偵プリキュアに変身！ 時代をこえて描かれるプリキュアの新しい出会いと友情、成長の物語をお楽しみに。
2月8日に放送となる第2話のあらすじはこちら。
＜第2話「天才登場！その名はジェット先輩！」あらすじ＞
1999年の世界に自分の家がないことにショックを受けたあんなは、みくるに連れられ、「名探偵プリキュアの先輩」がいるというキュアット探偵事務所に向かう。ふたりの前にあらわれた自称天才博士で222歳の妖精・ジェットによって、「時空の妖精」であるポチタンがタイムスリップの原因であること、しかし、力を使いきって赤ちゃんの姿になってしまったことを知る。あんなとみくるが手に入れた「マ
コトジュエル」を多く集れば、ポチタンが元の姿に戻り、あんなも元の世界に戻れるかもしれない。
あんなとポチタンが探偵事務所で夜を明かした翌日、再びみくるがやってくるが、すれ違いざまにポチタンがあんなを引っ張って外へ飛び出していく。みくるに続いてジェットも後を追い、パティスリーにたどり着いた。そこでは、作家の来栖エリザが愛用のガラスペンをなくして困っていた。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
