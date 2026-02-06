12星座別「恋愛」あるある!?「山羊座（やぎ座）」のあなたは「友達に恋人を紹介するときは結婚前提」？
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。大好きな恋人ができたら、すぐにでも友達に会わせたいという人もいれば、2人の世界を邪魔されたくない、あえて人に話すことではないと黙っている人もいます。恋人を友達に紹介したい傾向が強いのは何座でしょうか？ 12星座別にみていきましょう。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■山羊座（やぎ座）……友達に恋人を紹介するときは結婚前提
山羊座は、軽々しく恋人を友達に会わせることはしないでしょう。真面目ゆえ、「紹介＝結婚前提」と考え、万が一別れてしまった場合、申し訳ないと思ってしまうようです。一方で、恋人がなかなか結婚を意識してくれないとき、あえて紹介し、じわじわと外堀を埋めようとする戦略的な面もあります。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
（監修者：東京・池袋占い館セレーネ 小林みなみさん）
■山羊座（やぎ座）……友達に恋人を紹介するときは結婚前提
山羊座は、軽々しく恋人を友達に会わせることはしないでしょう。真面目ゆえ、「紹介＝結婚前提」と考え、万が一別れてしまった場合、申し訳ないと思ってしまうようです。一方で、恋人がなかなか結婚を意識してくれないとき、あえて紹介し、じわじわと外堀を埋めようとする戦略的な面もあります。
■協力：東京・池袋占い館セレーネ
■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）
編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・Webで占い記事をメインに執筆している。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/