「東京新聞杯・Ｇ３」（８日、東京）

デビューから７年目を迎えた原優介騎手（２５）＝美浦・青木＝が泰然自若の構えで重賞初制覇を目指す。東京新聞杯に出走するエンペラーズソードとは今回が初コンビ。追い切りにも騎乗して入念に感触を確かめ、「（高木）先生からも少し難しいところがあると聞いてはいましたが、乗ってみてやはりといった感じでしたね。自分のリズムを崩さないことが大事になってくると思います」と自らに言い聞かせた。

先週の根岸Ｓでは、同じく高木厩舎のバトルクライ（１３番人気）で２着に食い込み、３連単１６０万円超えの波乱を演出。レース後に高木師は「馬の状態も良かったけれど、原君がうまく乗ってくれたね」と騎乗ぶりを評価していた。

ただ、原自身は納得していない。１馬身差の２着という結果に「今年は２、３着が多くて１着が少ない。大きいところを獲りたい気持ちはありますが、もっと１着を獲りたい気持ちも強いですよ」と、真剣なまなざしで言い切った。

明るい表情や温和な性格から、さまざまなイベントで声が掛かり、ファンサービスにも尽力している原。昨年節目のＪＲＡ通算１００勝を達成した際にも、記念品を製作して多くの関係者を喜ばせた。「重賞を勝ったら記念のグッズか何か作ろうかな」。悲願のタイトルをゲットし、最高の“原スマイル”を振りまいてみせる。