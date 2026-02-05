Nissy(西島隆弘)が、2024年11月から2025年3月にかけて開催した全国6大ドームツアー＜Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR＞のライブ＆ドキュメンタリー映像をBlu-ray/DVD化することが決定した。さらに、同映像がPrime Videoで2月24日(火)より世界独占配信される。

本ツアーは演出・衣装・映像に至るまで、総合演出のすべてをNissy自身がトータルプロデュース。女優パク・ミニョン氏が出演するドラマパートと、会場でのライブパフォーマンスがシームレスに展開され、多彩な演出とともに繰り広げられた。ドラマパートやライブパフォーマンスだけでなく、チョコレートプラネットとの“TTT兄弟”のコント、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャラクターたちの出演など、ライブ×映画×ショー×コメディ×アミューズメントパークが溶け合う、ライブの枠を超えた唯一無二の“Entertainment Show”を堪能できる内容だ。

さらに、自身で「“Nissy Entertainment”の最高到達点」と表現した今回のツアーを完走するまで、約1300時間密着したドキュメンタリー映像も収録。デビューから20年間追い求めてきた“Nissy史上最高のEntertainment”を届けるため、心も身体も限界まで“Entertainment”に向き合ったNissyの姿が映し出された映像となっている。

Blu-ray＆DVDは、2026年2月5日(木)18:00〜2月16日(月)23:59の期間で、先行予約販売の実施が決定。Prime Videoは、2026年2月24日(火)より世界独占配信がスタートする。

■Blu-ray＆DVD『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』

特設ページ https://nissy-enter.com/re10thanniversaryfinal_bestdometour/ 先行予約販売期間

【Nissy Entertainment Park会員先行販売】

2026年2月5日(木)18:00〜2月9日(月)23:59まで 【一般先行販売】

2026年2月10日(火)12:00〜2月16日(月)23:59まで ■お届け日

2026年4月2日(木)予定