晩婚化進む韓国で“高齢出産”が一般化？30代後半の出産女性が上昇傾向　20代〜30代前半は停滞

韓国の出産の中心軸が移動した。30代前半がやや停滞する中、30代後半（35〜39歳）の女性の出生率が史上初めて50人を突破し、反発傾向を主導した。結婚年齢の上昇によって、「高齢出産」が例外ではなく「主流」として定着したことが、統計で確認された。

2月5日、国家データ処によると、韓国国内において30代後半（35〜39歳）女性の出生率は11カ月連続で前年同月比上昇した。

30代後半の出生率は昨年1月に前年より8.7人増加し、その後11月まで継続的な上昇傾向を維持した。1〜11月の平均出生率は、2024年の46.6人から昨年は51.7人に上昇し、初めて50人台を記録した。

40代女性の出生率も同期間、11カ月連続で上昇または横ばいを維持し、下落傾向は見られなかった。1〜11月平均は4.4人で、前年同期間（4.1人）より上昇した。

一方、30代前半（30〜34歳）の出生率は上昇傾向がやや弱まった。上半期までは上昇の流れを維持したが、昨年10月と11月は2カ月連続で前年同月比下落した。

昨年1〜11月の累計平均は73.3人で、前年（71.0人）を小幅に上回ったが、下半期に入って3カ月連続で下落し、上昇傾向は弱まった。

20代女性の出生率は上下を繰り返す不安定な流れを示した。20代後半（25〜29歳）は9月と10月に小幅上昇したが、11月に再び下落した。24歳以下の女性の出生率は、全体的に小幅下落または横ばいを示した。

国家データ処の関係者は「婚姻年齢の上昇が出産年齢にも影響を与えている」とし「30代の中でも出産の中心が徐々に後半へ移動する傾向が明確だ」と説明した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

実際に女性の平均初婚年齢は、2015年の30.0歳から2024年は31.6歳へと、9年で1.6歳上昇した。結婚が遅れることで、第1子出産の時期も自然に30代半ば以降へと遅れているという分析だ。

（記事提供＝時事ジャーナル）