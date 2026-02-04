Novel Coreが、2026年2月26日よりNetflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』のエンディングテーマに新曲「Mountain Top」が起用されたことを発表した。

「Mountain Top」は、Novel Coreが信頼を寄せる共同制作者・JUGEMをプロデューサーに迎え、完全書き下ろしで制作した1曲となっている。

◾️Novel Core コメント

『刃牙道』のエンディングを任せていただけたことを、心から光栄に思います。

最強であるがゆえに誰よりも孤独な勇次郎。その強さの根源に触れようとする刃牙の視点で、山頂に近づくほど酸素が薄くなるような “強さの代償” を『Mountain Top』というタイトルに込めました。

さらに “努力する者は、楽しむ者には勝てない” ──刃牙の世界が語り続けてきた強さの哲学をリリックに映し出すことで、武蔵との激闘が放つドラマとも呼応する、ヒリつく一曲になったと思います。

楽曲の至るところに仕掛けたギミックも、ぜひ、アニメとともに感じていただけたら嬉しいです。

さらに、アニメ『刃牙道』よりメインPVも解禁となったので、こちらもチェックしていただきたい。

https://youtu.be/-BsvEK0gCCs

◾️アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』 2026年1月14日（水）発売

購入：https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG ▼トラックリスト

01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE

02.DiRTY NASTY

03.ビリビリ feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)

04.あやとりコンテニュー

05.お金が足りない

06.Wake Up! TOKYO

07.FRiENDS

08.Skit

09.2025.11.07 (demo)

10.HAPPY 365

11.HANERO!!!

12.C.O.R.E

13.EVER EVER GREEN

14.プライド

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00) ・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info) ・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00) ・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00) ・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00) ・2026年6月26日（金）東京・豊洲PIT

※チケット料金含む詳細は後日発表 ※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\6,000（税込）

学割：\5,000（税込） ▼チケット受付

・最速プレオーダー（抽選）

受付期間：2月6日（金）12:00〜2月15日（日）23:59

https://eplus.jp/novelcore/ ・最終プレオーダー（抽選）

受付期間：2月20日（金）12:00〜3月8日（日）23:59

https://eplus.jp/novelcore/ ・一般発売

3月20日（金）12:00〜 ▼チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※本公演中におけるお客様同士のトラブルや体調不良・怪我等については、主催者は責任を負いかねます。参加に際しては各自の責任とご判断のもと、十分ご留意ください。