【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート・ショートトラックの公式練習が本番会場で行われた。女子で初出場の渡辺碧（トヨタ自動車）は初めてメインリンクで滑り、氷の状態を確認。会場内は比較的暖かい。それによって氷の表面が溶けている状態に。試合当日に観客が入ると、さらに悪化することも予想されるが、「どちらかというとそういう氷の方が得意。むしろいいんじゃないかな」と歓迎した。

初めての五輪に男子選手やコーチ陣からアドバイスを受けた。選手村では様々なイベントや施設があり、２４時間食事もとれる。快適な環境だが「そういうものにとらわれすぎたり、おいしいものを食べすぎないように」と心得を伝授された。

そんな中でも、ポイントを集めて景品と交換が可能な、選手用の企画には熱中している。景品にはオリジナルのピンバッジセットがあり、一夜でゲームをやり込んだ。翌朝に交換に走り「今日の一番は君だ」といわれるほどの熱量。「海外の選手と交換して、積極的にコミュニケーションを取るように頑張っている」と国際交流のきっかけになっている。

２大会連続代表選考に落選して、ついにつかんだ夢舞台。「個人種目では１つでも多く滑ることが目標。最後まで諦めずに自分らしい滑りをしたい。リレーはメダルを取ることが目標。チームに貢献できるように」と意気込みを語った。