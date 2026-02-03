シャイトープ、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期EDテーマ「ミス・ユー」MV公開
シャイトープが、最新曲「ミス・ユー」のMVを公開した。
「ミス・ユー」は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 エンディングテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在に背中を押され前へ進む力を得た主人公の心を描き、その勇敢な響きが聴く者の胸を熱く揺さぶるエモーショナルなロックナンバーだという。
MVは、ビル群に囲まれた閉塞的な空間を舞台に、クールなバンドの演奏シーンを中心に構成されており、スピード感のある映像で、孤独や焦燥を抱えながらも自分と対峙し、迷いを振り切って一歩踏み出していく心情の変化を映し出した作品に仕上がっているとのこと。監督は映像作家の田辺秀伸が務めた。
なお、「ミス・ユー」は現在先行配信中で、CDは2月11日にリリースされる。
◾️シングル「ミス・ユー」
2026年2月11日（水）発売
予約：https://erj.lnk.to/VeU5fF
▼先行配信
配信：https://erj.lnk.to/i7vHwW
※TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 エンディングテーマ
・通常盤｜CD｜ESCL-6196｜￥1,200（税込）
・期間生産限定盤｜CD+Blu-ray｜ESCL-6197〜6198｜\2,200（税込）
※TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』描き下ろし絵柄デジパック仕様
▼収録内容
[CD｜通常盤・期間生産限定盤 共通]
1 ミス・ユー
2 夕空
3 ミス・ユー (Instrumental)
4 夕空 (Instrumental)
[Blu-ray｜期間生産限定盤]
TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期 ノンクレジットエンディングムービー
▼サイン会情報
2026年
2月11日（水・祝）
神奈川県：タワーレコード横浜ビブレ店｜13:00〜（集合時間 12:45）
2月14日（土）
大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店｜12:00〜（集合時間 11:45）
福岡県：タワーレコード福岡パルコ店｜18:00〜（集合時間 17:45）
2月15日（日）
宮城県：タワーレコード仙台パルコ店｜16:00〜（集合時間 15:45）
2月21日（土）
東京都：タワーレコード池袋店｜13:00〜（集合時間 12:45）
愛知県：タワーレコード名古屋パルコ店｜18:30〜（集合時間 18:15）
＜イベント内容＞
CDサイン会 ※ミニライブなどは行いません。
詳細：https://shytaupe.com/news/detail/64416
▼「ミス・ユー」 購入者特典
・シャイトープ応援店 … オリジナル冷蔵庫マグネット
対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/shytaupe/shoplist/262011/
・Amazon.co.jp … メガジャケ(各形態絵柄)
・楽天ブックス … オリジナルスマホサイズブロマイド
・セブンネットショッピング … オリジナルピック
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） … オリジナルポストカード
・全国アニメイト（通販含む）… オリジナルましかくブロマイド ※期間生産限定盤のみ対象
詳細：https://shytaupe.com/news/detail/67744
◾️TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』
2026年1月5日より毎週月曜
22:00〜TOKYO MX・23:00〜ＢＳ日テレ、25:59〜読売テレビにて放送開始！
※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。
各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！
▼イントロダクション
ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！
堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。
その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！
脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、
『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！
時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法(イリーガル)ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。
▼ストーリー
灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。
そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。
平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。
非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。
”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！
▼キャスト
灰廻航一：梅田修一朗 ポップ☆ステップ：長谷川育美 ナックルダスター：間宮康弘
キャプテン・セレブリティ：森川智之 塚内 真：瀬戸麻沙美 塚内直正：川島得愛 蟹屋敷モニカ：植田佳奈
ファットガム：興津和幸 ベストジーニスト：緑川 光 エッジショット：鎌苅健太 オールマイト：三宅健太
傷顔の男：八代 拓
相澤消太：諏訪部順一 白雲 朧：小野賢章 山田ひざし：吉野裕行
▼STAFF
原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊)
古橋秀之 別天荒人 堀越耕平
監督：鈴木健一
シリーズ構成・脚本：黒田洋介 キャラクターデザイン：吉田隆彦
美術監督：渡辺幸浩 色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：張 盈穎 3DCG監督：佐々木瑞生 編集：廣瀬清志
音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀 音響監督：三間雅文
オープニングテーマ：すりぃ「CATCH!!!」
エンディングテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ アニメーション制作：ボンズフィルム
▼公式サイト／公式SNS
公式サイト：http://vigilante-anime.com/
公式X：https://x.com/vigilante_mha
公式Instagram：https://www.instagram.com/vigilante_mha/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@vigilante_mha
◾️ライブ出演情報
2026年
・2月28日（土）＜ハンゲキフェス2026＞｜大阪・なんばHatch
・3月28日（土）＜EIGHT BALL FESTIVAL 2026＞｜岡山・CONVEX岡山
◾️＜シャイトープ FANCLUB LIVE “もぐらの集い”＞
2026年
3月21日（土）東京｜渋谷WWW
4月5日（日）大阪｜心斎橋Live House ANIMA
▼チケット
スタンディング ￥4,000（税込／ドリンク代別途）※FC会員限定
https://shytaupe.com/live_information/schedule/list/
