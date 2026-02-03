◾️TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

2026年1月5日より毎週月曜

22:00〜TOKYO MX・23:00〜ＢＳ日テレ、25:59〜読売テレビにて放送開始！

※放送時間は予告なく変更となる場合がございます。

各種動画配信サービスにて放送直後より順次配信開始！

▼イントロダクション

ヒーローにはなれなかった…それでも誰かを救いたい！非合法(イリーガル)ヒーローたちによる 等身大の成長物語！

堀越耕平氏が10年に渡り「週刊少年ジャンプ」で連載、世界中で爆発的な人気を誇る『僕のヒーローアカデミア』。

その “ヒロアカ”の公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、待望のアニメ化！

脚本：古橋秀之 作画：別天荒人 により「少年ジャンプ+」で連載されたこの作品で描かれるのは、

『僕のヒーローアカデミア』の数年前の物語―！

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵＜ヴィラン＞から人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法(イリーガル)ヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

▼ストーリー

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、「クズ専門の”掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

”非合法ヒーロー“「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

▼キャスト

灰廻航一：梅田修一朗 ポップ☆ステップ：長谷川育美 ナックルダスター：間宮康弘

キャプテン・セレブリティ：森川智之 塚内 真：瀬戸麻沙美 塚内直正：川島得愛 蟹屋敷モニカ：植田佳奈

ファットガム：興津和幸 ベストジーニスト：緑川 光 エッジショット：鎌苅健太 オールマイト：三宅健太

傷顔の男：八代 拓

相澤消太：諏訪部順一 白雲 朧：小野賢章 山田ひざし：吉野裕行

▼STAFF

原作：「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミアILLEGALS-」(集英社ジャンプコミックス刊)

古橋秀之 別天荒人 堀越耕平

監督：鈴木健一

シリーズ構成・脚本：黒田洋介 キャラクターデザイン：吉田隆彦

美術監督：渡辺幸浩 色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：張 盈穎 3DCG監督：佐々木瑞生 編集：廣瀬清志

音楽：林ゆうき 山城ショウゴ 古橋勇紀 音響監督：三間雅文

オープニングテーマ：すりぃ「CATCH!!!」

エンディングテーマ：シャイトープ「ミス・ユー」

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ アニメーション制作：ボンズフィルム

