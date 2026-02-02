2月1日、『徹子の部屋』（テレビ朝日系）の50周年を祝う特番『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送。女優の宮沢りえが登場し、その近影が話題となっている。

「笑福亭鶴瓶さんと明石家さんまさんを迎えたトーク企画では、フィギュアスケーターの浅田真央さん、舞さん姉妹と共に椅子に座った宮沢さん。宮沢さんのデビュー当時、さんまさんと初対面し写真集を渡した思い出や、休日はスノーボードやゴルフに打ち込みアクティブな一面を告白するなどプライベートについても語り、和気あいあいとトークを繰り広げました」（テレビ局関係者）

番組には、紺色の生地に刺繍があしらわれたシックな着物姿で登場した宮沢。髪の毛はすっきりとまとめ、上品な女性らしさが漂っていた。Xでは、そんな姿に釘付けになる視聴者が次々と声を上げた。

《あの愛らしい色っぽさはどこから来るんだろう》

《凛とした和服姿の美しさに息を呑みました》

さらに、中ではこんな声も集まっていた。

《宮沢りえさんの19歳の映像を見てなんか広瀬すずちゃんみたいな顔だなーと思った》

番組で流れた過去の宮沢の姿が女優の広瀬すずに似ているというのだ。

「宮沢さんが『徹子の部屋』に初出演したのは1992年の19歳の時でした。この日は当時の様子をVTRで振り返りました。当時も宮沢さんは紫の着物姿で登場し、髪型は前髪がぱっつんで徹子さんを意識した“玉ねぎヘア”を披露。たしかに、あどけない表情はどことなく広瀬さんに似ていましたね」（前出・テレビ局関係者）

VTRを見ていたスタジオの出演陣からも“可愛い”と絶賛の声が漏れていた。

宮沢は2018年、元V6の森田剛と再婚。2人が共同で発足したクリエイティブ・コレクティブ『MOSS STUDIO（モス スタジオ）』を展開するなど、近年は女優業にとどまらず、多彩な才能を開花させている。

「2025年4月には、ヨウジヤマモトが展開する『WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO』とのコラボで、夫婦ツーショットを披露した2人。モードでクールな雰囲気は、ファンの間でも話題となりました。同番組でも、『必ず旦那さんと、お互いの作品は見て、作品としての感想も言ってくれる』など、今でも仲のいい関係性であることも告白。夫婦仲が仕事の原動力になっているのかもしれません」（芸能プロ関係者）

52歳となった今もなお、その存在感は衰えない。