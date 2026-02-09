この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

年収の逆転現象は「控除の組み合わせ」が原因だった！良かれと思ってやった確定申告が命取りになる…非課税世帯を逃す3つの落とし穴

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が「【緊急速報】2026年から非課税世帯の基準が激変！住民税非課税世帯になる人、なれない人 隠れた罠３選！【老後資金】」と題した動画を公開した。動画では、一見不公平に思える「年収の逆転現象」の仕組みを紐解きながら、老後資金を守るために知っておくべき税制の知識と注意点を解説している。



動画の冒頭で提示されたのは、「年収156万円の単身者は住民税が課税されるのに、年収286万円の夫婦世帯は非課税になる」という驚きの事例だ。この背景には、住民税非課税世帯というステータスが持つ、介護費用や医療費の負担軽減といった絶大なメリットが存在する。解説によると、住民税の判定基準は「収入」ではなく、経費や控除を差し引いた「所得」で決まる点が重要だという。



なぜ逆転現象が起きるのか。そのカラクリについて動画内では、年金収入と給与収入の両方がある世帯は「公的年金等控除」と「給与所得控除」の両方が適用されるためと説明。「いわば、両方の割引券が使える」と例え、二重の控除によって課税所得が圧縮され、結果として年収が高くても非課税になりやすい仕組みを明らかにした。さらに、2026年度から適用される税制改正により、給与所得控除が引き上げられ、非課税となる年収の上限がさらに広がる見通しであることも紹介された。



一方で、非課税世帯の特権を失う「3つの落とし穴」についても警鐘を鳴らしている。将来の受給額を増やすための「年金の繰下げ受給」、少額の還付金目当てに行う「投資の確定申告」、そして「個人年金の受け取り方法」だ。これらは所得を増加させ、意図せず非課税の基準を超えてしまう要因になり得る。



動画の最後は、「目先の利回りだけでなく、これらのルールも考え合わせた上で受け取り方を判断することが非常に重要です」という言葉で締めくくられた。複雑な制度を正しく理解し、自身の状況に合わせて最適な選択をすることが、賢い老後生活への第一歩となるだろう。



