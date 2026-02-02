Image: XREAL

たったの1,500円アップで、攻殻機動隊の公式グッズつきなんだもの。

先日からTOKYO NODE（虎ノ門）で始まった「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」では、XREAL Air 2 Ultraを使ったAR展示が行なわれていまして。これがとってもおもしろい。光学シースルー＆6DoFというARグラスのスキルを活かした、今までにはない電脳展示会になっていました。

光学シースルー&6DoFのXREAL Air 2 Ultra越しに見た「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」



これは新しい体験です。ARビューでタチコマが解説してくれるとこ愛おしいし、情報にダイブする感覚も味わえる pic.twitter.com/JTEgWcJEeo - 武者良太ᯅRyota Musha (@mmmryo) January 30, 2026

デジタルLoverには是が非でも体験してもらいたいイベントですが、その話はさておきモノの話です。

攻殻機動隊展 Ghost and the Shellを記念して、でしょうね。最新モデルである「XREAL 1S」と攻殻機動隊グッズをセットにした「攻殻機動隊 × XREAL 限定コラボレーションモデル」が限定1,000セットで登場したんですよ。

Photo: 武者良太 ©︎士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会

XREAL 1Sのお話はこちらを読んでいただくとして、付属するのはミリタリーテイストなサイドバッグ、5つのマジックテープバッチ、3Dホログラムカードにアクリルスタンドです。

Photo: 武者良太 ©︎士郎正宗・講談社/攻殻機動隊展Ghost and the Shell製作委員会

攻殻機動隊SAC 2045で登場した、セブロC-40Aのバッジはめちゃくちゃレアでしょびっくりした！

日常的に使いやすそうだし、MA-1などのミリタリーファッションが好きな方なら、マジックテープバッジでデコるのもいいよね。

Image: XREAL

アクリルスタンドに差し込んだ3Dホログラムカードはこちら。展示会場はちょっと暗かったので分かりづらかったけど、ネオングリーンで映し出されるタチコマ、いいよねえ。

有名作品のグッズとなるとコレクターズアイテムとしての価値が高いから、お値段も高くなりがちなのですが。XREAL 1Sの価格6万7980円に対して、コラボモデルは6万9480円です。1,500円しかかわらない！

2026年3月以降発送予定だから、ちょっと待つことになっちゃうんだけど、春にグラスディスプレイデビューをするのもいいと思いますよ。

Source: XREAL