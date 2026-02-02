差額1,500円なら買いでしょ。XREAL 1Sの攻殻機動隊コラボモデル
たったの1,500円アップで、攻殻機動隊の公式グッズつきなんだもの。
先日からTOKYO NODE（虎ノ門）で始まった「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」では、XREAL Air 2 Ultraを使ったAR展示が行なわれていまして。これがとってもおもしろい。光学シースルー＆6DoFというARグラスのスキルを活かした、今までにはない電脳展示会になっていました。
光学シースルー&6DoFのXREAL Air 2 Ultra越しに見た「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」- 武者良太ᯅRyota Musha (@mmmryo) January 30, 2026
これは新しい体験です。ARビューでタチコマが解説してくれるとこ愛おしいし、情報にダイブする感覚も味わえる pic.twitter.com/JTEgWcJEeo
デジタルLoverには是が非でも体験してもらいたいイベントですが、その話はさておきモノの話です。
攻殻機動隊展 Ghost and the Shellを記念して、でしょうね。最新モデルである「XREAL 1S」と攻殻機動隊グッズをセットにした「攻殻機動隊 × XREAL 限定コラボレーションモデル」が限定1,000セットで登場したんですよ。
XREAL 1Sのお話はこちらを読んでいただくとして、付属するのはミリタリーテイストなサイドバッグ、5つのマジックテープバッチ、3Dホログラムカードにアクリルスタンドです。
攻殻機動隊SAC 2045で登場した、セブロC-40Aのバッジはめちゃくちゃレアでしょびっくりした！
日常的に使いやすそうだし、MA-1などのミリタリーファッションが好きな方なら、マジックテープバッジでデコるのもいいよね。
アクリルスタンドに差し込んだ3Dホログラムカードはこちら。展示会場はちょっと暗かったので分かりづらかったけど、ネオングリーンで映し出されるタチコマ、いいよねえ。
有名作品のグッズとなるとコレクターズアイテムとしての価値が高いから、お値段も高くなりがちなのですが。XREAL 1Sの価格6万7980円に対して、コラボモデルは6万9480円です。1,500円しかかわらない！
2026年3月以降発送予定だから、ちょっと待つことになっちゃうんだけど、春にグラスディスプレイデビューをするのもいいと思いますよ。
Source: XREAL