大雪をものともせずに動き続ける福井駅前の恐竜ロボットがXに投稿され、「本当に氷河期みたい」と話題になっています。投稿したのは、福井出身の爆戦さん（@62gata_Bakusen）。日本で発見される恐竜化石の多くが福井県産であることから、「恐竜王国」と呼ばれている福井県。「冬の福井オススメです」というメッセージとともに載せられた、雪が降り積もる中でもリアルな動きを見せる恐竜の姿には「日本の技術凄い」と称賛の声が寄せられました。



【写真】まるで氷河期…大雪の中で口を開けて動き続ける恐竜

投稿主さんが恐竜ロボットの動画を撮影したこの日、福井駅周辺は大寒波の影響で前日までとは様相が一変していたそう。



「前日までは雪がまったくなかったのですが、大寒波の影響でこの日はかなりの雪が降りました。そんな大雪の中でも恐竜ロボットの動き続けている姿が印象的で、『雪にも負けないんだな』と大変驚きましたね。前日の同じ時間帯は快晴で雪も全くなかったのに、一変して景色が変わっていたので、『これは氷河期みたいだな』と、ふと頭に浮かんだんです」



大雪が降る中、恐竜ロボットは首を左右に動かしたり、口を開けて鳴き声をあげるような動きを続けたりしていたといいます。投稿では恐竜のリアルな動きが話題になっていますが、このシーンを撮影するにあたって、雪景色との組み合わせを意識したそう。



「なるべく恐竜と雪景色が一緒に写るように、下から少し見上げるような角度を意識しました。また、動作の中でも恐竜が大きく動いてるシーンを撮ることで、より迫力が出るようにしています」



今回の投稿には、多くの反響が寄せられました。



「『本当に氷河期みたい』といったコメントが多くて、皆さん同じように感じてくれたんだなと嬉しくなりました。中には『恐竜好きの子供と福井に遊びに行きたい！』という声もあって、とても印象に残っています」



投稿を見て冬の福井に関心を示した読者に向けて、投稿主さんはこう語ります。



「冬の福井は雪が多いので、防寒対策と滑りにくい靴があると安心ですよ。恐竜スポットはもちろん、ソースカツ丼やおろしそば、水羊羹など福井ならではのグルメも一緒に楽しんでほしいです！ また福井城跡（現在の福井県庁）と雪景色の組み合わせも、とても綺麗だと思います。特に福井城跡の石垣や堀、復元された橋と雪が重なる風景は幻想的で、冬ならではの雰囲気を楽しめるのが魅力です」