X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わずびっくりしてしまうワンシーン。人間みたいなのに人間じゃない…その正体は記事執筆時点で283万8000回を超えて表示されており、「頭がバグったｗ」「吹き出しちゃいました」「すごい迫力で草」などのコメントの他、3万4000件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：『子どもがパジャマで窓の外を見てる』と思ったら…脳がバグる『まさかの正体』】 窓辺に佇む…子ど