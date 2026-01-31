宇多田ヒカル、『徹子の部屋』初出演！50周年SPで黒柳徹子と念願の対面、亡き母・藤圭子さんの秘話も

2026年2月に放送50周年を迎える『徹子の部屋』。

そんな前人未踏の節目を記念して、明日2月1日（日）に豪華4時間スペシャル『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

これまで、目黒蓮、明石家さんま＆笑福亭鶴瓶、浅田舞＆真央、宮沢りえ、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、高嶋ちさ子＆小泉孝太郎＆藤森慎吾、寺尾聰＆高田純次＆石原良純、サンドウィッチマンら50周年にふさわしい超豪華ゲストの登場が発表されている。

そんななか、最後のゲスト情報が到着。日本が世界に誇るアーティスト・宇多田ヒカルが『徹子の部屋』初出演を果たし、ロンドンからお祝いに駆けつける。

◆亡き母・藤圭子さんとの秘話明かす

実は、宇多田の亡き母であり、昭和の大人気歌手として活躍した藤圭子さんは生前、『徹子の部屋』に4回も出演。

藤さんから娘・宇多田のエピソードをたくさん聞いてきた黒柳徹子は、「初めまして。でもなんだか初めてお目にかかるような気はしないわ。お母さまからいろいろお話をうかがってきたので…。50周年を迎えた番組でおいでいただけたのは、とてもうれしい！」と、初対面に感慨深げだ。

宇多田もまた、「私もこんな素敵なタイミングで初めて来ることができて、すごくうれしいです。『徹子の部屋』にはずっと出たいなと思っていて…。母と同じ番組に出演するのは不思議な感じですね」と感激。

黒柳は宇多田のヒットナンバー『花束を君に』が大好きだとも話し、「移動中、いつも聞いています。お会いできて本当にうれしいです」と喜びを伝える。

さらに、10歳になる最愛の息子や母・藤圭子さんへの思いまで、宇多田が赤裸々に語るなか、黒柳の提案で藤さんの『徹子の部屋』出演回を一緒に振り返ることに。

1979年28歳での初登場から順を追って見ていくと、なかでも1996年の45歳で出演した際は、当時13歳の宇多田の成長をうれしそうに話していたほか、メジャーデビュー前の宇多田の歌声を黒柳に聴かせる場面も。

VTRを見た宇多田は、「こんなに（自分の）話をしてもらってたんですね…」としみじみ。宇多田が印象に残ったという母の言葉とは？

このほか、黒柳がまたもや渾身のものまねをさく裂させる場面も。そして、黒柳のムチャブリを受け、宇多田も“とあるものまね”を披露することに。

宇多田ヒカル×黒柳徹子の初トークに注目だ。