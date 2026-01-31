この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない…スマホで確定申告、e-Taxなら1月から申告可能で還付も早い？具体的な手順を専門家が実演解説

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年(令和7年分)最新版】スマホで確定申告！e-taxの具体的な手順を実演解説」と題した動画を公開。スマートフォン一つで確定申告を完結できるe-Taxの利用方法について、初心者にも分かりやすく解説している。



確定申告とは、前年1年間の所得に対する国税（主に所得税）を計算し、国に納めるための手続きである。会社員は通常、年末調整で手続きが完了するため確定申告は不要だが、年収2,000万円以上の場合や副業収入が年間20万円を超える場合などは申告が必要になるという。また、医療費が10万円を超えた場合（医療費控除）や、ふるさと納税を6つ以上の自治体に行った場合などは、確定申告をすることで税金が還付されるため「申告した方がお得なケース」もあると氏は説明した。



動画で紹介されているe-Taxは、国税の電子申告・納税システムのことで、これを利用すれば税務署に出向くことなく、スマートフォンやPCで手続きを完結できる。氏はe-Taxのメリットとして、通常の申告期間（2月中旬から）より早い1月上旬から申告できる点や、還付金も提出後2～3週間で受け取れる点などを挙げた。



スマホでe-Taxを利用する場合、マイナンバーカードと3種類のパスワード、そして「マイナポータル」アプリの事前準備が必要だと指摘。手続きは、まず国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、マイナポータルアプリと連携してログインすることから始まる。その後は画面の指示に従い、源泉徴収票や各種控除証明書の内容を入力していくだけだという。動画では、給与所得の入力から、多くの人が利用する生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税（寄附金控除）の具体的な入力手順まで、実際のスマホ画面を見せながら丁寧に実演している。



最後にすべての入力内容と計算結果を確認し、データを送信すれば手続きは完了する。初めての場合は少し複雑に感じるかもしれないが、一度経験すれば翌年以降はスムーズに行えるだろう。税務署の混雑を避け、自宅で手軽に手続きを済ませられるe-Taxを試してみてはいかがだろうか。