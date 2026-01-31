セリエA 25/26の第23節 ラツィオとジェノアの試合が、1月31日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはダニエル・マルディーニ（FW）、ペドロ（FW）、グスタフ・イサクセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジェノアはビトール・カルバーリョ（FW）、ロレンツォ・コロンボ（FW）、アーロン・マルティン（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

56分に試合が動く。ラツィオのペドロ（FW）がPKを決めてラツィオが先制。

さらに62分ラツィオが追加点。グスタフ・イサクセン（FW）のアシストからケネス・テーラー（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

しかし、67分、ジェノアのルスラン・マリノフスキー（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

68分、ジェノアが選手交代を行う。アーロン・マルティン（DF）からジュニオール・メシアス（FW）に交代した。

72分、ラツィオは同時に2人を交代。ダニエル・マルディーニ（FW）、ペドロ（FW）に代わりペタル・ラトコブ（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）がピッチに入る。

75分ジェノアが同点に追いつく。ビトール・カルバーリョ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

80分、ジェノアは同時に2人を交代。ロレンツォ・コロンボ（FW）、ビトール・カルバーリョ（FW）に代わりカレブ・エクバン（FW）、マックスウェル・コルネ（MF）がピッチに入る。

81分、ラツィオは同時に2人を交代。ケネス・テーラー（MF）、ルカ・ペレグリーニ（DF）に代わりフィサヨ・デーレバシル（MF）、ヌーノ・タバレス（DF）がピッチに入る。

87分、ジェノアが選手交代を行う。ルスラン・マリノフスキー（MF）からパトリツィオ・マシニ（MF）に交代した。

88分、ラツィオが選手交代を行う。グスタフ・イサクセン（FW）からタイアニ・ノスリン（FW）に交代した。

後半終了間際の90+10分ラツィオが逆転。ダニーロ・カタルディ（MF）がPKを決めて3-2と逆転する。

そのまま試合終了。ラツィオが3-2で勝利した。

なお、ラツィオは67分にイバン・プロベデル（GK）、74分にルカ・ペレグリーニ（DF）に、またジェノアは64分にルスラン・マリノフスキー（MF）、72分にレオ・エスティゴーア（DF）、90+3分にブルック・ノートンカフィー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-31 07:00:24 更新