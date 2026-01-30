ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÄÉµá¤·¤¿¡Ö2cm¡×¡¡ÈÈ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ëµ¿Ìä¤â¡ÄºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡ÈÃµµá¿´¡É
¿ùÃ«»á¤Î¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£·ò²ð¤¬½Ð±é
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿Ê²½¡É¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÇ®¥¹¥®¥äch¡×¤ò¹¹¿·¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡Ö2¥»¥ó¥Á¡×¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¿ùÃ«»á¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤¬2¥»¥ó¥ÁÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö¡Ê2¥»¥ó¥Á¤Ï¡Ë¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄÂçÃ«¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Åö¤¿¤ì¤Ð¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÊÌ¤ËÄ¹¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¡ÈÈôµ÷Î¥ÄÉµá¡É¤ÏÉÔÍ×¤Ë»×¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¡Ö140¡Ê¥á¡¼¥È¥ë¡ËÈô¤Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Î100¡Ê¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯¤·¤¿¤é¡¢²¾¤Ë120¡Ê¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥³¥¹¤Ã¤Æ80¡Ê¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤À¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¡£³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ËÜÎÝÂÇ¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊÑ²½¤À¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇÎ¨.282¡¢55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡¢35ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢OPS¤Ï1.050¤òµÏ¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢62Ã¥»°¿¶¤ÎµÏ¿¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°Û¼¡¸µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¶áÆ£¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤â¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦ÌÁÍ§¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿Ê²½¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë