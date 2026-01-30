Nothingは、CEOのカール・ペイ氏が2026年の展望と事業計画を語るYouTube動画を公開した。累計売上高が10億ドルを突破したことを報告し、次期フラッグシップモデルの投入見送りや、新モデル「Phone (4a)」の展開、直営店の出店計画などを明らかにした。

2025年の振り返りと組織体制の強化

2025年の累計売上高は10億ドル（約1540億円）を突破し、2億ドル（約308億円）の資金調達を実施した。コミュニティ投資家数は1万1000人に達している。

2026年は「フェーズ2」として、ブランド構築とプロダクトイノベーションを本格化させる。新たなチーフ・ブランド・オフィサー（CBO）には、元ロエベCMOのチャーリー・スミス氏が就任。ラグジュアリーファッション業界の知見を導入し、新規ユーザー層の獲得を図る。

また、2026年第1四半期にはロンドンのキングス・クロスに新本社を開設する。Heatherwick Studioが設計を担当し、周辺エリアを「Nothingキャンパス」とする構想の第一歩となる。

製品展開と「Phone (4a)」の投入

2026年は新たなフラッグシップスマートフォンの発表を行わず、現行の「Phone (3)」が引き続きフラッグシップモデルを担う。カール・ペイ氏は、業界の慣習に従った毎年の更新はせず、意味のあるアップグレードを重視する姿勢を示した。

一方で、ミドルレンジの(a)シリーズは大きく進化し、2026年には「Phone (4a)」が投入される。フラッグシップに近い体験の提供を目指しており、デザイン面では大胆なカラー表現に挑戦する予定だという。

また、オーバーイヤーヘッドホンカテゴリーへの注力も継続する。

東京への直営店出店を計画

Nothingはグローバルでの店舗展開も加速させる。2月14日には、インド・ベンガルールに2店舗目となる直営店をオープンする。

さらに、今後はニューヨークと東京への出店も計画している。