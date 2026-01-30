実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が３０日、ＳＮＳで「日本のテレビ局、負けが完全確定…ＮｅｔｆｌｉｘがＷＢＣの独占放送権を獲得した件について」と題して私見を述べた。

堀江氏は「ネットフリックスがＷＢＣ全試合の放映権をグローバルで獲得して、日本戦の制作を日本テレビに委託したというニュースが流れました。言い換えると日本テレビが放映権取れず、ＮＨＫとかも取れず、制作だけ下請けで出されている。完全にグローバルのプラットフォーマーに負けちゃったんです。完敗ですよ、これ」と述べた。

堀江氏はまた「前回、ワールドカップのときにＡｂｅｍａＴＶが放映権をとって地上波テレビ局に日本戦だけ降ろしてましたけど、比べものにならないくらい」とも指摘した。「恥ずかしくねえのかなと思いますけど。それで制作協力をしたから特番を何本かできるようになりましたって。本戦は映さない。宣伝じゃん」とも指摘した。

堀江氏は「２０年前にフジテレビを買収してやろうとしていたこと、放送と通信の融合ってありましたけど。僕を排除し、三木谷さんを排除し、孫さんを排除し、完全に国内で内弁慶をやっていた地上波テレビの断末魔のような状況です」と現状を述べた。堀江氏はネットフリックスについて「日本の有名な俳優さんも、メインストリームの俳優さんもどんどん出ている。監督さんも。なぜか。制作費が桁が１個違う」と莫大な資金で番組制作をしていることを述べた。「これからはテレビの電波を持っていることが付加価値じゃなくなってきた。あとはブランドだけですね」と先行きを憂えた。