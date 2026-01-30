【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月2日〜2月8日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分のアピールの仕方に気をつけます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
様々なことを慎重に進めていきます。自分の弱さなどもなるべく見せないようにして、隙をなくしていくでしょう。仕事や公の場では周囲の人達が悔しがるような「重要な人との繋がり」をアピールしていきます。周囲の人達にとって、あまり嫌味にならないようにしていきましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
安定感を強く欲しがる行動が、良くも悪くもの結果になっていくでしょう。度がすぎることをして相手からのイメージが下がらないように気をつけてください。シングルの方は、自分を変えていかないといけない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がとても冷静に二人の関係を見ています。
｜時期｜
2月4日 不安が増えてしまう ／ 2月7日 地位がアップする
｜ラッキーアイテム｜
海外のニュース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞