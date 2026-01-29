紗栄子、“ダイエットのNG行動”を力説「あれ良くない」「みるみる代謝が落ちていって…」

1月27日、紗栄子が自身のYouTubeチャンネルに公開した動画の中で、ダイエットのNG行動について語った。

今回の動画では、“ダイエットのNG行動5選”を紹介する企画が行われた。この中で紗栄子は「まず1つ目、食べない。食べないダイエットしてない？みんな。食事抜くってやつ。食事制限。あれ良くないのよ」とコメント。

続けて、「私もやってたの。食事あんまり食べませんみたいな時期あったわけ、20代の後半ぐらい。そしたらさ、もうみるみる代謝が落ちていって、全然食べてないのに太ってくる時期が出てくるわけよ。少ないカロリーでも体は蓄えるわけ。良くないじゃない？」と振り返った。

その上で、「食べるダイエットに変えた。美味しく食べて動く。筋肉貯金をするようにしてます」「よくみんな炭水化物抜くと思うけど、炭水化物はエネルギーだから。あと、痩せてても美しくないと意味ないのよ。やっぱね、タンパク質と炭水化物は私はちゃんと摂ったほうがいいと思う」と話していた。