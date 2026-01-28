Photo: Alexander Supertramp/ Shutterstock.com

ゲーム内のものでも、お金はお金。

スマホゲームでの課金や電子書籍など、物体として存在しないデータに対してお金を出して購入するという体験はいつのまにか当たり前の日常となりました。

オンラインカジノがひととき話題になりましたが、それでもゲーム内通貨と現実のお金（リアルマネー）は切り離して考えるのが一般的な感覚です。

しかしその考えも、場合によっては改める必要がありそうです。それはゲーム内ゴールドを法的な財産と認める判決がイギリスで下されたからです。

元開発者がゲーム内ゴールドを盗んで転売

事件の発端は元オンラインゲーム開発者がゲーム内ゴールド約70万ドル相当を不正入手しビットコインで売却したとされ立件されたことによってはじまりました。

問題となっているゲームは『Old School RuneScape（OSRS）』というMMO（多人数同時接続オンラインゲーム）で、立件されたのはその開発元であるJagexの元開発者でした。

その手口は、アカウント復旧チームのメンバーの認証情報をハッキングあるいは不正使用することで、68人の異なるプレイヤーアカウントにアクセスしたというもの。不正アクセスしたそれらのアカウントから数千億ゴールド奪い、それをオフラインで販売して、その見返りにビットコインや法定通貨（リアルマネー）を受け取ったとされています。

どうやってゲーム内ゴールドの価値を通貨として計算するのか

Image: Old School RuneScape / YouTube

開発元のJagexは、リアルマネーで購入でき、ゲームのメンバーシップ期間との交換や、ゴールドとしての売却ができるゲーム内アイテム「Bond」のレートを基準に算出し、盗まれたゴールドの価値は54万3,123ポンド（約1億1,200万円）に相当すると主張しました。

OSRSにおいて公式には禁止されているにもかかわらず、ゴールドが定期的にゲーム外で売買されており、このゲーム内アイテム「Bond」がリアルマネートレード市場と比較できたことが今回のキーポイント。これによって転売されたゴールドがリアルマネー市場に影響することが示され、今回の判決に至った決め手となりました。

起訴の具体的な内容は、ゴールドがビットコインとして売却され、その後リアルマネーに換金されたとされています。罪状として、犯罪収益としてゴールドをビットコインに換えた行為、不正に得たビットコインを所持した行為、そしてそれを法定通貨に換金した行為について、それぞれ個別の罪状が立てられました。

ゲーム内ゴールドは盗めるものなのか

この事件における大きな争点の一つは、そもそもゴールドが法的に「盗めるもの」なのかという点でした。弁護側は、ゲーム内のゴールドが法律で定義されている財産に該当しないことを理由に起訴の棄却を申し立てました。もしそれが技術的に「財産」でないのであれば、その取り扱いを窃盗に結びつけることはできないというのが弁護側の主張です。

ではイギリスで窃盗はどのように定義されているのか…

人が、不正に、他人に属する財産を、永久にその者から奪う意思をもって占有した場合、その者は窃盗の罪に問われる。また『泥棒』『盗む』も同様に解釈されるものとする。」 同法第4条の冒頭、すなわち「財産」の定義は次の通りである。「『財産』とは、金銭およびその他すべての財産（動産・不動産を含む）ならびに、請求権およびその他の無体財産を含む。

イギリス控訴院は、窃盗法は最大限に広く解釈されるべきであるとした上でゴールドの窃盗は、ゲームプレイヤーがそこから得る利益を奪う不正な取り扱いの対象となり得ると判断したのです。

判決では…

OSRSのゴールドは、ゲーム内ルールに従って他のゲーム内アイテムと交換される形でも、またルールに反して現実の金銭または金銭的価値と引き換えに、自由に売買されている。それらは、個人の精神の中だけに存在するものではなく、コンピュータ内のコード化されたソフトウェアの結果として存在するとはいえ、個人の外部に存在する性質を有している。また、それらは競合的である。というのも、あるプレイヤーがそれを使用・消費すれば、必然的に他者による使用・消費は妨げられるからである。

と述べています。

そしてこの判決は、OSRSのゴールドとビットコインとの類似性にも言及しており、多くの相違点はあれど両者に共通する本質的な点として、無形のデジタル通貨が財産になり得るということを示しています。裁判所は本件の控訴を認め、ゲーム内通貨、そしておそらくはそれに類する他のデジタル通貨の扱いや価値に関する明確で興味深い判例となりました。

この判決がどのように執行されるのか、また将来の類似事件でどのように引用されるのかについては未知ですが、これまで財産として認められにくいとされてきた、ゲーム内通貨やデジタル通貨の扱いと価値に関して、法的に明確かつ興味深い判例ができたといえるのではないでしょうか。

今後の展開を待つ必要がありますがこの訴訟は、デジタル市場にとって後々大きな影響を持つことになりそうです。

Source:gamesradar, Old School RuneScape