2月11日よりABEMAで無料放送されるオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム 2』。

モテを自覚している16人の恋愛強者がハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1 モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の続編で、2025年2月に放送されたシーズン1はABEMA開局以降に放送されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し、番組関連動画の総再生数が1億回を突破した。

今回のシーズン2では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、タレントの谷まりあ、菊池風磨がMCを務め、出演者は元AKB48や元『テラスハウス』メンバーなど、今回も粒ぞろいだ。リアルサウンドテックでは番組放送に先駆けて出演者全員へのインタビューを行った。今回はゆめ（林ゆめ）のインタビューをお届けする。（リアルサウンドテック編集部）

■「戦略で恋愛をするノウハウが自分の中になかった」

ーーまずは番組に参加することになったきっかけ、応募の理由を教えてください。

ゆめ：もう恋愛リアリティショーに参加することはないかなと思っていたんですが、この番組は恋愛模様がメインというより“モテNo.1”を決めることがテーマの番組なので、「ちょうどいいかも」、「私に合ってるかも」と思ったんです。ちょっとモテを発揮しちゃおうかな、って（笑）。

ーー前回の『ラブパワーキングダム』にはどんな印象を持ちましたか。

ゆめ：みさきちゃんとかは、やっぱり恋愛の見せ方がすごく上手だなって思いました。戦略的なキスだったり、いろんな方に好意があるように見せたり……ああいう立ち回りができるのは、本当に才能だと思います。私は素直なタイプで、これまで戦略的に考えて恋愛したことがないんです。なので、番組内でもド直球にいったんですよ。戦略で恋愛をするノウハウが自分の中になかったので、初挑戦すぎて本当にむずかしかったです（笑）。

ーー今回の参加者をみた上での印象は？

ゆめ：男性メンバーのなかで印象的だったのは、たいじゅくんとゆうきくんですね。たいじゅくんはスーツが白かったので、すごく目立っていて（笑）。2人とも身長が高くて、結構オーラがありました。女性メンバーは話せば話すほどその子の魅力が伝わってきて、女の子の私でも「可愛いな」と思う部分がたくさんありました。特に、かのちゃんはすごく魅力的だなと思いましたね。いつもニコニコしていて可愛くて女性らしいですし、“ナチュラルなあざとさ”みたいなものを感じました。

ーー過去の恋愛番組に参加した際は、どんなことを感じましたか？

ゆめ：過去に参加した際も、今回も、私は自分自身を作らずに、そのままで参加しています。むしろ、作っている自分の方がちょっと気持ち悪いというか。（笑）正直、大きな変化や成長はないんですけど、“ありのまま”っていうスタンスだけはずっと貫いてます。

■「飛行機のなかで寝ていたらナンパされた」

ーー『ラブパワーキングダム』は“モテ”を自認する方々のみが参加する番組ということなので、”モテ武勇伝”を聞かせてください。

ゆめ：つい昨日の話なんですけど。飛行機のなかで寝ていたら、わざわざ隣に座っていた乗客の方に起こされてナンパされたっていう事件がありまして（笑）。海外の男性だったんですが、トントンって肩をたたかれて起こされて。「結婚してるのか？」「彼氏はいるのか？」って、片言の日本語と英語で一生懸命聞かれました。フライト中にナンパされたのは、直近の武勇伝ですね（笑）。

ーーご自身が考える見どころや自分以外で注目してほしいメンバーを教えてください。

ゆめ：もちろん私みたいにありのままの自分で参加している子もいるとは思うんですけど、やっぱりみんな戦略を練りながら、それぞれの魅力とモテを発揮しているので、そんな姿を見ていただきたいなと思います。特に注目してほしいメンバーでいうと、もえちゃんですかね。もえちゃんの周りでは、正直びっくりすることが色々あって。私は男性といるもえちゃんの姿をあまり見ていないので、男性といるときにどんな一面を見せるのか、すごく気になっています。それくらい存在感を放っていましたね。

（取材/文＝リアルサウンドテック編集部）