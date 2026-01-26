この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「2026年最強税金払いは楽天ペイ 税金納付比較」と題した動画を公開。確定申告の時期を迎え、現金や口座振替以外の「お得な税金の支払い方」について、各種決済方法を比較・解説している。



動画では、税金の支払い方法として「スマホ決済」「電子マネー」「プリペイドカード」「クレジットカード」の4つを比較。中でも最もお得な方法として「スマホ決済」を挙げている。ネコ山氏によると、クレジットカード払いなどでは約1%の手数料が発生する一方、多くのスマホ決済では手数料がかからない。これは、スマホ決済が残高からの即時引き落としであるため、事業者側が覇権争いのためにコストを負担している構造が理由だという。



特に「楽天ペイ」は、高還元のチャージキャンペーンを組み合わせることで10%近い還元も狙えるため、「最強」の選択肢であると結論付けている。ただし、スマホ決済には支払い上限額が30万円と低めに設定されていることが多い。ネコ山氏は、楽天ペイでこの上限を突破するテクニックとして、複数月にわたってチャージする方法や、家族のアカウントを借りて「楽天キャッシュ」を送金し合う方法を紹介。協力者が見つからない人向けには、手数料はかかるものの、プリペイドカードを活用するルートも有効だと述べた。



結論として、2026年の税金支払いは、高還元キャンペーンを狙って事前にチャージした「スマホ決済」、特に「楽天ペイ」を利用するのが最も賢い選択肢であるとまとめた。単なる義務としてではなく、ポイ活の一環として戦略的に納税することで、大きな節約に繋がるという視点を示している。