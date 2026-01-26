¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âç´¨ÇÈ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼µòÅÀ¤¬¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÇÅÅÎÏ²Á³Ê¤¬9ÇÜ¤Þ¤ÇµÞÆ¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤â±Æ¶Á¤«
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤Ç¶Ë´¨¤Îµ¤¸õ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÈË¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤äÅ·Á³¥¬¥¹¶¡µë¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤¬Æ±»þ¤ËÈ¯À¸¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÇÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ìÉôÀßÈ÷Ää»ß¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·²¤¬¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ç¤âÅÅÎÏ²Á³Ê¤¬9ÇÜ¤ËµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤É²Á³Ê¤Î°ú¤¾å¤²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î24Æü¤«¤é25Æü¤Î½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Åß¤ÎÍò¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüÍËÆü¤Ë¤Ï¹Ò¶õÊØ1Ëü1000ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯³«»Ï»þ¤ÎÂçÎÌ·ç¹Ò°ÊÍè¤È¤Ê¤ë1Æü¤¢¤¿¤êºÇÂ¿¤Î·ç¹Ò¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤ò´Þ¤à¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¡¢ÂçÉý¤Êµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÅìÉô¤ª¤è¤ÓÃæÉôÂçÀ¾ÍÎ´ßÃÏ°è¤Î6700Ëü¿Í¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂç¤ÎÃÏ°èÁ÷ÅÅÌÖ¤Ç¤¢¤ëPJM¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂçÀã¤ËÈ¼¤¦Å·Á³¥¬¥¹¶¡µë¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤ÈÃÈË¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢¶Ë´¨¤ËÈ¼¤¦È¯ÅÅ½ê¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó21¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÈ¯ÅÅÄä»ß¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£PJM¤Ï°ìÉô¤ÎÅÅÎÏºï¸º¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·ÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢ÂÐ¾Ý¶è°è¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ·¸õ¤ÈÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ËÈ÷¤¨¤ÆÈ¯ÅÅµ¡±¿±Ä¼Ô¤Ë²ÔÆ¯»þ´Ö¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤È¶¡µë¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯1·î25Æü¸á¸å¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²·ÇäÅÅÎÏ²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È²Á³Ê¡×¤¬1MWh¤¢¤¿¤ê400¥É¥ë(Ìó6Ëü±ß)¤«¤é700¥É¥ë(Ìó11Ëü±ß)¤ËµÞÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼·²¤¬¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¹â¤¤ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯1·î25ÆüÁáÄ«¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È²Á³Ê¤¬Á°ÆüÄ«¤Î1MWh¤¢¤¿¤ê200¥É¥ë(Ìó3Ëü±ß)¤«¤é1800¥É¥ë(Ìó27Ëü±ß)¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆÅÅÎÏ¿®ÍêÅÙ¶¨µÄ²ñ(NERC)¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÇÑ»ß¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ËÄÂç¤ÊÅÅÎÏ¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢º£¸å5Ç¯¤«¤é10Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÅÎÏ¶¡µë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÅÅÎÏ²Á³Ê¾å¾º¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Á´ÅÚ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£¤Ç¤Ï30Ëü¿Í°Ê¾å¡¢¥ß¥·¥·¥Ã¥Ô½£¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤¬ÄäÅÅ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢1Æü¤Ç100Ëü¿Í¶á¤¯¤¬ÄäÅÅ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PJM¤Ïº£¸å¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬147.2¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2025Ç¯1·î¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿Åßµ¨ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë143.7¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤ë¼ûÍ×ÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¸ø±×»ö¶È¤ÎÁ÷ÅÅÌÖÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ë»á¤Ï¡ÖÅì³¤´ß¤ÏÅ·Á³¥¬¥¹¤Î¼«¹ñ¶¡µë¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÌÖ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌÖ¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤ÈÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¶¡µëÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÄäÅÅ¤äÅÅÎÏ²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢PJM¤ÎÄäÅÅ¤ÏÅÅÎÏÌÖ¤Î·×²è¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤ÎÊÄº¿¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢PJM¥·¥¹¥Æ¥à¤Î½ÀÆðÀ¤¬¿ôÇ¯Á°¤è¤êÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£