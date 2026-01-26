»°¾åÍª°¡¡ÈÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëÇ¯¼ý3000Ëü±ß¡É¤Ç±ê¾å¤â¡Ä¡Ö»ä¤Î²Ô¤®¤è¤êÄã¤¤¡×¡ÖÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤Î¤Ë±ê¾å¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Î±ê¾åÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í10¿Í¤Ç¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤·¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¶â³Û¤ò²Ã»»¤·¤Æ¹ç·×10²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡»°¾å¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤³¤È¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ëµá¤á¤ëÇ¯¼ý¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢3000Ëü±ß¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¡ÊÇ¯¼ý3000Ëü±ß¤Ï¡Ë»ä¤Î²Ô¤®¤è¤êÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Î¤Ç¤Þ¤¿±ê¾å¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤Î¸À¤¤Êý¤«¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»°¾å¤Ï¡ÖÄã¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ3000Ëü±ß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ë±ê¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤ÎÊý¤¬²Ô¤¤¤Ç¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£