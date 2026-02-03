SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜さん（32）が2026年1月28日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露した。「春服楽しみだね」三上さんは、「私服」といい、フリルのついたトップスにデニムを合わせた私服のショット9枚を投稿した。また、「寒いけどおしゃれを楽しむが目標スウェットばっか着ちゃう自分に喝笑春服楽しみだね」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、襟元と裾にふんわりとしたフ