YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【正直レビュー】イオン株主が1年使ってわかった「イオンモバイル」の魅力【オーナーズカード限定キャンペーン中】」と題した動画を公開した。イオン株主である出演者のわしっし氏が、1年間利用した「イオンモバイル」をレビュー。動画では、単に料金の安さだけでなく、家族でデータを分け合える「シェアプラン」やイオンの株主優待、各種キャンペーンを組み合わせることで通信費を大幅に節約できる点を魅力として解説している。



わしっし氏がイオンモバイルの最大の利点として挙げるのが、料金プランの柔軟性である。特に、毎月のデータ容量を家族で分け合える「シェアプラン」と、余った容量を翌月に繰り越せる仕組みを高く評価。以前は夫婦でY!mobileを個別契約しており、月末にデータ容量が不足して追加購入することもあったという。しかし、イオンモバイルのシェアプランに乗り換えてからは「15GBを超えても（妻のプランの）余りがあれば、データ容量を追加購入しなくてよい」と、無駄な出費がなくなったと語る。実際に、わしっし氏の家庭では年間22,404円もの節約につながった。



さらに、イオン株主（オーナーズカード保有者）は毎月5%割引、イオンカードでの支払いでは最大2.5%のポイント還元といった特典も受けられる。これらの手厚い特典は、他の格安SIMにはない大きなメリットである。



一方、懸念されがちな通信速度については、利用が集中する昼（12～13時）や夕方（18～19時）に速度が低下する傾向はあるものの、わしっし氏は「料金が安いので割り切ればストレスではない」と評価。通信エリアはドコモやauと同じであるため、地方や山間部でも問題なくつながるという。また、全国のイオン店舗で専門スタッフによる対面サポートや無料のスマホメンテナンスを受けられる点も、安心材料として挙げた。



動画では、イオンモバイルは特にイオンの株主やイオンカードを日常的に利用するユーザーにとって、通信費を賢く節約できる非常に魅力的な選択肢であると結論づけている。通信速度の低下という側面はあるものの、それを上回るコストパフォーマンスと手厚い対面サポートが強みであり、利用者満足度も93.7%と非常に高いことを紹介し、乗り換えを検討する価値は十分にあると締めくくった。