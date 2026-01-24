「今日好き」米澤りあ、美スタイル輝くショーパンコーデ披露「洋画の主人公みたい」「何頭身？」
【モデルプレス＝2026/01/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが1月24日、自身のInstagramを更新。美スタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「何頭身？」美スタイル
米澤は「NANA今5週目くらい見返してるんだけど見る度思うこと違うから自分成長してる！！！！って感じる」と、つづり、プライベートショットを複数枚公開。ボーダーニットのトップスに、ブラウンレザーのショートパンツ、素足にソックスを合わせたコーディネートで、美しい脚やスタイルを際立たせた。また、猫を抱いて笑顔を見せているショットや、綺麗にデコレーションされたネイルを見せる動画も投稿している。
この投稿に、ファンからは「洋画の主人公みたい」「何頭身？」「憧れのスタイル」「無加工可愛すぎる」「センス抜群」「猫ちゃんと一緒のショット癒やされる」「どんな服でも着こなすのさすが」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」変顔バズった18歳美女「何頭身？」美スタイル
◆米澤りあ、プラベショット披露
米澤は「NANA今5週目くらい見返してるんだけど見る度思うこと違うから自分成長してる！！！！って感じる」と、つづり、プライベートショットを複数枚公開。ボーダーニットのトップスに、ブラウンレザーのショートパンツ、素足にソックスを合わせたコーディネートで、美しい脚やスタイルを際立たせた。また、猫を抱いて笑顔を見せているショットや、綺麗にデコレーションされたネイルを見せる動画も投稿している。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「洋画の主人公みたい」「何頭身？」「憧れのスタイル」「無加工可愛すぎる」「センス抜群」「猫ちゃんと一緒のショット癒やされる」「どんな服でも着こなすのさすが」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】