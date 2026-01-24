「鹿部」はなんて読む？「鹿」は「しか」とは読みません！

写真拡大

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「鹿部」はなんて読む？

「鹿部」という漢字を見たことはありますか？

ヒントは、福岡県の地名です。

いったい、「鹿部」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ししぶ」でした！

鹿部は、福岡県古賀市にある地名。

古賀市では、市内の飲食店や小売店をはじめ、古賀市が誇る食品関連企業などが、お得な価格で商品を販売する古賀市最大のお祭り「まつり古賀」が毎年11月に開催されます。

約4万人の買物客が訪れるほど大盛況で、来場者が楽しめるよう、もちまきなどのステージイベントも充実しているそうですよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『地名辞典』
・『古賀市オフィシャルページ』

ライター Ray WEB編集部