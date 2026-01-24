「鹿部」はなんて読む？「鹿」は「しか」とは読みません！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「鹿部」はなんて読む？
「鹿部」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、福岡県の地名です。
いったい、「鹿部」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ししぶ」でした！
鹿部は、福岡県古賀市にある地名。
古賀市では、市内の飲食店や小売店をはじめ、古賀市が誇る食品関連企業などが、お得な価格で商品を販売する古賀市最大のお祭り「まつり古賀」が毎年11月に開催されます。
約4万人の買物客が訪れるほど大盛況で、来場者が楽しめるよう、もちまきなどのステージイベントも充実しているそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
