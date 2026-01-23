屈強な脚からおさらば!? スラッとした脚になりたいあなたにオススメ「足首まわし」
負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。
3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。
※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！
「足首回し」
前後10回ずつ×左右1セット
1 長座で座り、右ひざを曲げて左脚の上にのせる。
2 右の足指のあいだに左手の指を通す。足裏と手のひらをピッタリ合わせる。
3 ゆっくり円を描くように足首を前へ10回まわす。
4 足首を後ろへ10回まわす。左脚も同様に行う。
