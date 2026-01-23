スラッっとした脚になりたいんです…！


起きた瞬間「今日ダメな日だ」。弱った体を活性化する「代謝UPストレッチ」／限界ズボラゆるトレ大全（1）

負荷の重い筋トレはムキムキ筋肉がついてしまったり、身体を痛めてしまったり、ツラくて続かなかったり…。そんな悩みを抱える人に「スラッとしなやかな身体作りに大切なのは、インナーマッスルを鍛えること、そして柔らかい関節を作ることなんです」と語るのは、オンラインを中心に活動している「美ボディ講師」のちぴさん。

3児の母である彼女が提案する「ふわトレッチ」は、筋トレとストレッチのいいとこどりでしなやかボディが手に入るといいます。

筋トレほどツラくなく、ストレッチより見た目が変わる「ふわトレッチ」を実践し、人生で初めて「痩せた？」と聞かれ喜んだというイラストレーター・くもやあきこさんによるエピソードをお送りします。

※本記事はくもやあきこ（著）、ちぴ（監修）の書籍『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』から一部抜粋・編集しました。

じつは脱ぐと…


その筋トレだと


ふわストレッチがおすすめ


むくみも解消されます


背中と腰はしっかり立てて!!


骨が鳴っちゃうんですけど


■ぐ〜たらしたい度MAX…でもやれる！

「足首回し」

ここに効く！


前後10回ずつ×左右1セット

右ひざを曲げて左脚の上にのせる


1　長座で座り、右ひざを曲げて左脚の上にのせる。

足裏と手のひらをピッタリ合わせる


2　右の足指のあいだに左手の指を通す。足裏と手のひらをピッタリ合わせる。

ゆっくり円を描くように


3　ゆっくり円を描くように足首を前へ10回まわす。

足首を後ろへ10回まわす


4　足首を後ろへ10回まわす。左脚も同様に行う。

著＝くもやあきこ、監修＝ちぴ／『体型がなんかビミョーなぐ〜たら女子が10日で変わった ひねって伸ばす ふわトレッチ』