史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。事件から35年が経った2024年夏、元「ニュースステーション」ディレクター・山粼裕侍氏（現在は北海道放送報道部デスク）のもとに一本の電話がかかってきた。発信者は、準主犯格Bの義兄だった。突然告げられたその言葉とは――。

現在も残る監禁現場の前の電柱 著者撮影

Bの死を告げる電話

2024年7月22日午後8時3分。平年よりも暑い日が続いていた札幌はこの日、熱帯夜を迎えていた。

自宅でくつろいでいると、聞き慣れない着信音が鳴った。今は電話機としてほとんど使っていない私用のスマートフォンだった。表示された発信者の名前を見て、心がざわめいた。

「山粼さん、ご無沙汰しています」

電話口からは最後に会ったときと変わらず、低音で落ち着いた声が聞こえてきた。

女子高校生コンクリート詰め殺人事件。

35年経った今も話題にのぼる歴史的な少年犯罪だ。

1989年3月29日、東京都江東区若洲で、ドラム缶にコンクリート詰めにされた女性の遺体が発見された。被害者は埼玉県三郷市に住む17歳の女子高校生だった。事件に関わったのは主犯格A（18）、準主犯格B（17）、自宅が監禁場所となったC（16）、監視役のD（17）など、当時16歳から18歳の少年たち。

通りがかった見ず知らずの女子高校生をAが強姦目的で連れ去り、40日間にわたって足立区綾瀬のCの自宅の一室に監禁した。連日に及ぶ強姦、顔面や体を殴りつける、ライターで皮膚をあぶる、食事を与えないなど、常人なら想像もつかない非道の限りを尽くした挙句、A・B・C・Dの4人は女子高校生を殺害。遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにし、空き地に棄てたのだった。

電話の主は、準主犯格Bの義兄だった。

20年ぶりに聞く声だ。かつて私は東京の制作会社で契約社員として報道番組に携わり、義兄に取材を重ねていた時期があった。その後、北海道放送に転職し、近年は夕方のニュース番組で特集デスクを担当している。今は東京にいないことを告げると、義兄はそれでも問題ないというように、自分が働く会社で起きている不正について話し始めた。電話の用件は、この問題を報道で取り上げられないかという相談だった。一通り話を終えて返ってきた言葉に、私は絶句した。

「Bは死にました」

Bは私と同い年で、生きていたら53歳のはず。事故なのか、病気なのか。残虐な事件の加害者であることから、ご愁傷様とも、悲しいですとも言い難い。突然の告白に私は事態を呑み込むことができず、なんと返答すればいいか言葉を探していた。そんな私に構わず、義兄は話を続けた。

「トイレで倒れていたところを発見されたようです」

一体Bに何が起きたのか……。

山の稜線で不意に暴風に体をあおられたように心は激しく揺れ動く。だが、電話で事細かに話を聞く準備が整っていなかった。今度東京に行ったときに会社の不正の件と併せてBについても話を聞きたいとだけ伝え、電話を切った。

準主犯格として事件に関与

登山が趣味の私は、電話があった翌日から夏休みを取っていた。北海道の屋根と言われる大雪山を縦走する行程だったが、いざ、木々が青々と生い茂る山中を歩いていても、心のなかは濃い霧が立ち込めているようだった。Bの死を告げる義兄の言葉が木霊（こだま）し続けていた。美しい景色を前にしても、取材で駆け回っていたときの記憶や情景がぼんやりと浮かんでは消えていくのだった。

事件で果たしたBの役割について、東京高裁の確定判決では以下のように認定している。

〈被告人Bは、被告人らのグループでは被告人Aに次ぐナンバーツーの地位にあり、被告人Aの指示を受け、あるいは独自の判断で、被告人C、同Dなどのグループ構成員を指揮し、被告人Aの片腕的存在であった。本件各犯行は被告人Aの主導のもとに敢行されたものではあるが、被害者に対する一連の犯行にあっては、同被告人から被害者を誘拐した旨の連絡をうけるや、『さらっちゃいましょうよ』などと、同被告人をそそのかす発言をし、監禁中の凌辱についても、極めて残忍な行為を積極的に行っている。

被告人Bは、被告人Aが怖かったから被害者に凌辱を加えたかのような弁解をしているが、同被告人は、被告人Aが同席していないときにも、被害者が尿をこぼしたとして、被告人Cと共に、被害者の顔が変形して、頰と鼻の高さが同じになるほどの暴行に及ぶなどしているのであり、被告人B自身の残忍な性格や反社会性の故に犯行に関与したものというべきである。そのうえ、同被告人は、原審公判において、誘拐のことは分からなかったとか、強姦の意思はなかった、あるいは、殺意はなかったなどと不合理な弁解をし、自己の責任を免れ、軽減するため、すべてを被告人Aのせいにする主張を繰り返し、反省の情が見られない〉

Bは逮捕されたとき身長184センチ、体重77キロと体格も大きく、喧嘩も強かった。加害者4人のなかでも、準主犯格として暴力的な面を見せるものの、被害者に対して好意を抱くなど、ほかの加害者とは異なる内面を持つ人物だった。

「綾瀬事件の加害者」として死の状況を明らかにすることに

女子高校生コンクリート詰め殺人事件（以下、綾瀬事件）は、今でも関連の雑誌記事や書籍が出版されたり、ユーチューバーたちによって興味本位の動画が投稿されたりしている。依然として注目を集めながら、Bが死んだという情報はどこにも出ていない。もし本当ならばスクープとなる。だが私は逡巡した。

死亡した事実だけを伝えることに、どれだけ報道すべき価値や社会的意義があるのだろうか。そもそも人の死を報じること自体、慎重を期すべきことなのに、「綾瀬事件の加害者」であれば、なおのこと安易な報道はインターネットで格好の餌食になるのは目に見えている。Bの死をどう扱ったらいいのか、私の心のざわつきは何をしていても付きまとってきた。

真夏の突然の電話から3カ月。TBS系列の全国のテレビ局を対象にした研修会で講師を務めることになり、10月24日に東京に出張に行く用事ができた。Bの義兄に連絡を取り、翌日の25日に新橋の北海道放送東京支社で会うことになった。報道するのか、しないのか……。それはあとで考えることにして、テレビカメラでのインタビューをさせてほしいと依頼した。

「自分が知っていることしか話せないですが、それでよければいいですよ」

電話口で義兄は快諾してくれた。実は彼にカメラを前にインタビューをするのは二度目となる。今回も前回と同じく匿名を条件にした。

