¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤ ¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ÅÐÃÅ¤âÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤¬¡¢3·î28Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼ ¡¿ UZUMASA KYOTO VILLAGE¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÖÂÀ¿Á¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
´ØÀ¾¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¤ä¡ÖÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÅì±Ç»þÂå·àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Èø¡£º£²ó¡¢»þÂå·à¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ØÂÀ¿Á¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ø½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ëµþÅÔÂÀ¿Á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼½¢Ç¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íè·î¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿»þÂå·à¡¢¤½¤Î100Ç¯¤ËµÚ¤ÖÎò»Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡×¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£º£Ç¯3·î28Æü¤ËÂè1´ü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌ¾¾Î¤ò¡ÖÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼/UZUMASA KYOTO VILLAGE¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¡¢¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤Îµþ¤Ø¡¢ÌÂ¤¤¹þ¤à¡×¤ò¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢20Âå¡¦30Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎË×Æþ¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£
±Ç²è¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡õ¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡×¡ÖÂç±ü¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¤ÎÈþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¹¾¸Í»þÂå¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¡£¤Û¤«¤Ë¤â¹¾¸Í»þÂå¤ÎµþÅÔ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Ö³¡Æ»Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤äÃúÈ¾ÇîÂÇ¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Ä®Êâ¤¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙÊâ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÚÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¿·¤·¤¤Âç¿Í¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¥Ñ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìë¤ÎµþÅÔ´Ñ¸÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ê¥¤¥È±Ä¶È¤â¡£
¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ç¤¢¤ë3·î28Æü¤ÏÄ¹Èø¤¬¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£¤Þ¤¿Æ±Æü»ÜÀßÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖÂÀ¿Á»þÂå·à100Ç¯¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°²»À¼¥¬¥¤¥É¤âÄ¹Èø¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï2·îÃæ½Ü¤òÍ½Äê¡£
1975Ç¯¤Ë³«Â¼¤·¤¿¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡×¤Ï¡¢Åö»þ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿»þÂå·à¤Ê¤É¤Î±Ç²è¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò½¸¤á¡¢µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷¤Ë¹×¸¥¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢»£±Æ½ê¤ÎÁÏÀß100Ç¯¡¢¤«¤ÄÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤¬Âè°ì´ü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëµÇ°Ç¯¤Î2¤Ä¤òÊ»¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
