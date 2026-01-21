女優の戸田恵梨香が、主演するＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信スタート）。そのビジュアルが解禁され、衝撃が走っている。

戸田が演じるのは、２０２１年に死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）。公式ＳＮＳでは「日本一有名な占い師・細木数子。預言者、女帝、妖怪、詐欺師…？ メディアを操り、国民を熱狂させた女の裏の顔とは。黒塗りの人生が今、明かされる」として予告映像が公開。「あんた、地獄に堕ちるわよ」とのセリフとともに戸田が万札に火を付けるシーンなどが映し出された。

さらに「高校中退、２０歳そこそこで『銀座の女王』に。その後占い師として一世を風靡（ふうび）する一方、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒い噂が囁（ささや）かれた女傑の素顔とはー？」とその生きざまに迫る内容を明かし、細木がイスに座るビジュアルも披露された。

メッシュ入りオールバックヘア、顔のシワ、不敵な笑みで細木さんを演じる姿にネットは「戸田恵梨香さん完全になりきってる」「振り幅やーば！」「鳥肌たった」「またドエライ役」「民放じゃ流せない」「戸田恵梨香が細木数子にリブートしてる」「めっちゃ細木数子」「女優魂すげえ」「細木数子にそっくりな笑い方」「美しすぎる」「最初は戸田恵梨香さんと気付かなかった。しかし、雰囲気が細木数子さんで、更にびっくり」と驚いた。

細木さんは中国の易学を学び編み出した「六星占術」に関する著作を出版し、８０年代にブームを巻き起こした。「あんた死ぬわよ」などの“決めぜりふ”で知られ、「視聴率の女王」とも呼ばれた。