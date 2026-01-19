天皇が熱望した「雅子さまとの結婚」までの紆余曲折…宮内庁の懸念と「旧華族出身のお妃候補」の存在

雅子妃誕生までの長い道のり

雅子妃誕生秘話として語られる伝説の多くは、雅子妃（現在は皇后ですが、時系列がわかりやすいように、雅子様は雅子妃、天皇陛下は浩宮殿下と，この原稿では表記します）と、その家族が、外交官という自由な立場で、世界を相手に仕事ができることを希望していたのに、皇室に入れば、その自由がなくなるという心配を抱いたのが、結婚の最大の障壁であったとしています。

元々、小和田雅子さんが皇太子妃候補になったのは、飛び入りに近い状態で、最初の出会いであるパーティーには名簿に手書きで書き足されているというような状態だったそうで、雅子妃は、その時点ではお妃候補になることなど、夢にも考えていなかったそうです。

一方で浩宮殿下は、このとき、すでに運命の出会いと感じたようです。そのための障壁は、いくつもありました。もちろん、雅子妃ご自身が外交官として活躍したいという気持ちが強かったこともあります。

昭和天皇と宮内庁の懸念

しかし、それ以外にも、強力な反対がありました。祖父・昭和天皇その人の懸念です。昭和天皇は、自分の妻である香淳皇后と、美智子妃殿下が必ずしも、よい関係とはいえなかったことを心配し、やはり、次の皇后は旧華族（元大名家か貴族）出身がいいのではと思われていました。

また宮内庁自体も、小和田家に、二つの懸念を抱いていました。ひとつは、浩宮様より雅子様の方が背が高いこと。そして、もうひとつは、小和田家が、世界を揺るがせた公害病、水俣病の原因をつくった会社「チッソ」の江頭豊社長が雅子様の母方の祖父にあたることでした。水俣病は国内に多数の被害者をだしただけでなく、日本の高度成長の弊害として、全世界で報道されていました。

天皇家に入り、皇后になる人が、その公害病の会社の縁戚にあたるという事実は、たしかに宮内庁に懸念を感じるさせるものでした。

以上、二つの理由は、反対の大きな理由になり得ます。また、美智子さまの嫁入りは、初の華族以外の庶民出身（とはいえ、日清製粉という大きな会社のお嬢さまなんですが）から、初めてで、彼女の皇室改革をよく思わない守旧派の皇室関係者も多くいました。

宮内庁と皇室が強く推した「旧華族の女性」

浩宮殿下の思いとは別に、次々とお見合いが行われました。大財閥の令嬢、老舗のお嬢様などと、集団で会食し、浩宮さまが気に入った相手がいれば、次回はその人物と、他の人々を交えた集団会食が基本のお見合いです。

そして、宮内庁側と皇室が強く推していたのが ある宮家につながる聡明な女性でした。その華族一家は、霞会館（かすみかいかん）という旧華族が集まる団体の理事長をつとめたこともある一家です。母親は「日本生命」の会長・弘世現とつながり、弘世家は、サントリーの鳥井家、松下電器産業（現パナソニック）の松下家、旧子爵家の海江田家と閨閥を形成していました。いわば彼女は、「伝統的な旧皇族」と「戦後の新興財閥」という二つの血筋を併せ持つ女性だったのです。

1982年4月、学習院大学文学部哲学科に入学したばかりの彼女は19歳で、妃候補リストに名を連ねました。性格は温和で謙虚、水泳を得意とし、読書と絵画を趣味としているところも皇室にはピタリとあいます。父のロンドン赴任に伴い、1984年春にその候補者はオックスフォード大学へ留学。浩宮殿下も英国に留学しており、二人は約1年3ヶ月の間、同じ英国にいたことから、一気に「本命候補」と目されるようになりました。宮内庁にとって、この女性はあらゆる角度から見て申し分なく、ある意味では最高の候補者でした。

昭和天皇からみても、彼女の祖父が香淳皇后の兄にあたり、つまり、浩宮殿下とは又従兄妹（はとこ）の関係にあり、ある意味で、皇室と華族の関係が復活するいい縁であると考えられたことは想像できます。

ところが、浩宮殿下には、妻とする女性に大きな理想がありました。それは、母親美智子皇后でした。浩宮さまは、天皇として、昭和天皇を大変尊敬していました。天皇としては、昭和天皇を理想とし、皇后としては、昭和天皇の皇后と、あまり仲がよくなかった美智子妃殿下を尊敬していたのが、浩宮殿下の懊悩のひとつでした。なにしろ、一方で、尊敬する祖父たちが推す、旧華族出身の女性と、かなり深い交際をしつつ、しかし、理想像である美智子皇后に似た小和田雅子さんの姿を追う。皇太子の苦悩も、相当奥深いものがありました。

