この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が動画を更新。楽天ペイが予定していたポイント還元条件の一部変更を「見合わせる」と発表した件について解説した。



楽天ペイは、2026年3月1日から楽天キャッシュを利用したコード決済・QR決済におけるポイント還元率および条件の変更を予定していた。具体的には、これまで最大1.5%だった還元率が最大1.0%へ引き下げられる内容であり、ユーザーからは「改悪」との声が上がっていた。

しかし今回、楽天ペイはこの変更について「当社の準備の都合により、見合わせることとなりました」と公式サイトで発表。これにより、当面は現行のポイント還元率が維持されることとなる。



ネコ山氏は、この突然の方針転換について、ユーザーからの大きな反響があったためではないかと推測。「叩かれすぎて中の人がへこんでる」と冗談を交えつつも、多くのユーザーが声を上げた結果であるとの見方を示した。



一方で、同氏は今回の発表が「中止」ではなく、あくまで「見合わせ」である点を強調。他のQR決済サービスの還元率が0.5%程度であることに触れ、「いつかは改悪する」と予測し、将来的には他社に合わせた還元率に落ち着く可能性があるため、利用者には心の準備が必要だと注意を促した。



楽天ペイのポイント還元条件の変更は見合わせとなり、ユーザーは当面、現行の高い還元率でサービスを利用できる。しかし、ネコ山氏が指摘するように、これは一時的な措置である可能性も考えられるため、今後の楽天からの公式発表に引き続き注意が必要である。