この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が動画を更新。楽天ペイが予定していたポイント還元条件の一部変更を「見合わせる」と発表した件について解説した。

楽天ペイは、2026年3月1日から楽天キャッシュを利用したコード決済・QR決済におけるポイント還元率および条件の変更を予定していた。具体的には、これまで最大1.5%だった還元率が最大1.0%へ引き下げられる内容であり、ユーザーからは「改悪」との声が上がっていた。
しかし今回、楽天ペイはこの変更について「当社の準備の都合により、見合わせることとなりました」と公式サイトで発表。これにより、当面は現行のポイント還元率が維持されることとなる。

ネコ山氏は、この突然の方針転換について、ユーザーからの大きな反響があったためではないかと推測。「叩かれすぎて中の人がへこんでる」と冗談を交えつつも、多くのユーザーが声を上げた結果であるとの見方を示した。

一方で、同氏は今回の発表が「中止」ではなく、あくまで「見合わせ」である点を強調。他のQR決済サービスの還元率が0.5%程度であることに触れ、「いつかは改悪する」と予測し、将来的には他社に合わせた還元率に落ち着く可能性があるため、利用者には心の準備が必要だと注意を促した。

楽天ペイのポイント還元条件の変更は見合わせとなり、ユーザーは当面、現行の高い還元率でサービスを利用できる。しかし、ネコ山氏が指摘するように、これは一時的な措置である可能性も考えられるため、今後の楽天からの公式発表に引き続き注意が必要である。

YouTubeの動画内容

00:09

楽天ペイの「改悪」が白紙に！
01:28

【公式発表】ポイント還元条件変更の見合わせ
03:07

楽天キャッシュのお得な活用法
07:38

松井証券はなぜポイ活で使われない？

関連記事

「それ、脱税かも？」意外と知らないポイ活と税金の境界線、確定申告が必要になるケースとは

「それ、脱税かも？」意外と知らないポイ活と税金の境界線、確定申告が必要になるケースとは

 【iD決済速報】1年ぶりの高還元！DeNA Pay利用で実質17%キャッシュバック、先着のため急げ

【iD決済速報】1年ぶりの高還元！DeNA Pay利用で実質17%キャッシュバック、先着のため急げ

 寝ているだけでお金が増える？ “1株ポイ活”の仕組みとは

寝ているだけでお金が増える？ “1株ポイ活”の仕組みとは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube