ブレーメンvsフランクフルト 試合記録
【ブンデスリーガ第18節】(ヴェーザーシュタディオン)
ブレーメン 3-3(前半1-1)フランクフルト
<得点者>
[ブ]ユスティン・エンジンマー(29分)、イェンス・ステーイ(78分)、ヨバン・ミロシェビッチ(80分)
[フ]アルノー・カリムエンド(1分)、ナムディ・コリンズ(56分)、アンスガー・クナウフ(90分+4)
<警告>
[ブ]ロマーノ・シュミット(52分)
[フ]アルトゥール・テアテ(66分)、堂安律(78分)、A. Amaimouni-Echghouyab(85分)、ナサニエル・ブラウン(90分+6)
