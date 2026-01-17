【ブンデスリーガ第18節】(ヴェーザーシュタディオン)

ブレーメン 3-3(前半1-1)フランクフルト

<得点者>

[ブ]ユスティン・エンジンマー(29分)、イェンス・ステーイ(78分)、ヨバン・ミロシェビッチ(80分)

[フ]アルノー・カリムエンド(1分)、ナムディ・コリンズ(56分)、アンスガー・クナウフ(90分+4)

<警告>

[ブ]ロマーノ・シュミット(52分)

[フ]アルトゥール・テアテ(66分)、堂安律(78分)、A. Amaimouni-Echghouyab(85分)、ナサニエル・ブラウン(90分+6)