女優ジェニファー・ロペスが、ゴールデングローブ賞で着用したドレスは「博物館級のアーカイブ・クチュール」だったという。ジェニファーは、今年の授賞式で「特別で違う」スタイルを望み、チームと共にビバリーヒルズにある高級ヴィンテージ・クチュール店Lily Et Cieでそのドレスを探したという。



【写真】前だけじゃない！後ろ姿もスゴかった！

スタイリストのマリエル・ヘアンはハーパーズ・バザー誌にこう語る。「ジェニファーは特別で違うものを求めていました。Lily Et Cieには博物館級のクチュールが揃っています。2003年のジャン＝ルイ・シェレルのドレスを見た瞬間、これだと思いました。試着したら完璧にフィットして、まるで彼女のために作られたようでした」



ドレスはヌードメッシュにチュールのマーメイド風の裾が特徴。ヘアスタイルも2000年代初頭のスーパーモデル風を意識したという。ヘアスタイリストのクリス・アップルトンはこう説明している。「クラシックにひねりを加え、光沢と立体感を出しました。ジェニファーの象徴的なカラーにブロンドのハイライトを入れ、顔の中央に落ちる一本の毛束で抜け感のある雰囲気を演出しました」



（BANG Media International／よろず～ニュース）