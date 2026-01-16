¡Ö½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤Î±óÆ£¹Ò¤ò±¦SB¤Çµ¯ÍÑ¡© ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ø´ø´±¤¬¼¨º¶¡ÖÈà¼«¿È¤âÃæÈ×¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡Ä¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢±óÆ£¹Ò¤ò¡ÈËÜ¿¦³°¡É¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±óÆ£¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿12·î£·Æü¤Î¥ê¡¼¥ºÀï¡Ê£³¡Ý£³¡Ë¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢Ìó£±¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÉüµ¢»þ´ü¤¬º£Ç¯£±·î²¼½Ü¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±·î12Æü¤ÎFA¥«¥Ã¥×£³²óÀï¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼Àï¡Ê£´¡Ý£±¡Ë¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏDF¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ò²ø²æ¤Ç·ç¤¡¢¸½ºß¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤ÊËÜ¿¦¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Î¤ß¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤³¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÁªÂò»è¤Ë±óÆ£¤Îµ¯ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ï¥¿¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡ÊMF¤Î¡Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Þ¤¿µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
¡¡»ä¤Ï¥¨¥ó¥É¥¦¤ò¥Ü¥é¥ó¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤·¡¢Èà¼«¿È¤âÃæÈ×¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤ÎËüÇ½À¤¬Íê¤é¤ì¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
