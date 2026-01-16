³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHGUC ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬1·î16Æü12»þ¤è¤êºÆÈÎ¡ª¡ÖRG ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×¤ä¡ÖHG ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)¡×¤â
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§BANDAI SPIRITS ¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Û 1·î16Æü12»þ ÈÎÇäºÆ³«
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢BANDAI SPIRITS¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë4¼ï¤ò1·î16Æü12»þ¤è¤êÈÎÇäºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óºÆÈÎÍ½Äê¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¡ÖRG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)¡×¤È¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö1/35 SCALE ¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë¡Ê¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥óVer.¡Ë¡×¤Î·×4ÅÀ¡£¤¤¤º¤ì¤â»ÙÊ§ÊýË¡¤¬¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖRG 1/144 RX-78-2 ¥¬¥ó¥À¥à Ver.2.0¡×
¡ÖHG 1/144 ¥º¥´¥Ã¥¯(SEED FREEDOM Ver.)¡×
¡Ö1/35 SCALE ¥Ð¥Ã¥È¥âー¥Ó¥ë¡Ê¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥óVer.¡Ë¡×
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
THE BATMAN and all related characters and elements (C)¡õTM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD:(C)¡õTM WBEI.(s22)