¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¡×½÷ÀÊ¼»Î¤¬¹ðÈ¯¡Ä¥É¥¤¥ÄºÇÀº±ÔÉôÂâ¤Ë·ã¿Ì
¥É¥¤¥Ä·³¤ÎÀº±ÔÉôÂâ¤Ç¡¢ÀÅª·ù¤¬¤é¤»¤äÌôÊª¡¢¥Ê¥Á¥¹¼°¤Î·ÉÎé¤Ê¤É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬È¯À¸¤·¡¢·³Åö¶É¤¬´Æºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
ARDÊüÁ÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Õ¥í¥¤¥Ç¥£¥ó¥°Î¦·³»²ËÅÁíÄ¹¤Ï14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤Î¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Âè1¶õÄòÎ¹ÃÄ¡¦Âè26¶õÄòÏ¢Ââ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤ò½üÂâ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯À©½üÂâ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ï¢Ë®·³¤Ï·³Ë¡°ãÈ¿55·ï¡¢ÃóÆÖÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ä¥ô¥¡¥¤¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¥ó¤Î¸¡»¡¤Ï·º»ö»ö·ï16·ï¤òÁÜººÃæ¤À¤ÈARD¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë½÷ÀÊ¼»Î¤¿¤Á¤¬ºòÇ¯10·î¤ËÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ø¹ðÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ä½÷À·ù°È¯¸À¤¬Æü¾ïÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢·ºË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Á¥¹¼°¤Î·ÉÎé¤¬¡¢Ê¼¼ËÆâ¤ÇÆ±Î½´Ö¤Î°§»¢¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¡£Æ±ÉôÂâ¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¤â¡¢¾Ê¼2¿Í¤¬Æ±Î½¤Î½÷ÀÊ¼»Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÅªË½¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè26¶õÄòÏ¢Ââ¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸åÈ¾¤ËÀ¾ÉôÀïÀþ¤ÎËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿ÉôÂâ¤À¡£¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÇÉÊ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³¤³°ºîÀï¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ëºÇÀº±ÔÉôÂâ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÉôÂâ°÷¤ÏÌó1800¿Í¤À¡£
¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ç±¦Íã¶ËÃ¼¼çµÁ¤¬ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢·³¤ä·Ù»¡¤Ç¤â´ØÏ¢¤¹¤ë»ö·ï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËÏ¢Ë®·³¤Ç¥Ê¥Á¥¹¼°·ÉÎé¤Ê¤É¤Î¶Ë±¦¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬280·ïÈ¯À¸¤·¡¢97¿Í¤¬¶¯À©Åª¤Ë½üÂâ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÆÈÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Àº±ÔÉôÂâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½¸ÃÄÅª¤Ê°ïÃ¦¹Ô°Ù¤¬¡¢Ê¼ÎÏ¤ÎÊä½¼¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤«·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñËÉ¾Ê¤Ï¸½ºß18Ëü3000¿Í¤Î¸½Ìò·³¿Í¤ò¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë25Ëü5000¿Í¡Á27Ëü¿Í¤Ø¤ÈÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é18ºÐ¤ÎÃË½÷Á´°÷¤Ë·³ÉþÌ³¤Î°Õ»×¤òÌä¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¼ÌòÀ©ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¥Ü¥ê¥¹¡¦¥Ô¥¹¥È¥ê¥¦¥¹¹ñËÉÁê¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÇÄ¾¤Á¤Ë°ïÃ¦¹Ô°Ù¤ò»¡ÃÎ¤Ç¤¤º¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢·³¤Î»Ø´øÉô¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ì¡¼¥ô¥§¥«¥ó¥×Ï¢Ë®µÄ²ñ¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖËèÆüÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë·³¿Í¤¿¤Á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¡¢·³ÉþÌ³¤Î°Õ»Ö¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£