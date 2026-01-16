°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¥é¥ª¥¹¤Î¼¡¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼Ë¬Ìä¤«¡Ô2026Ç¯¹Ä¼¼Å¸Ë¾¡Õ¤´°ì²È¤ÇWBC´ÑÀï¤Î²ÄÇ½À
¡Ö¿·Ç¯¤Î°ìÈÌ»²²ì¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬µÜÅÂ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÎ©¤Á¡¢¹ñÌ±¤«¤é½Ë²ì¤ò¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÅ²¼¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó6Ëü¿Í¤Î»²²ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡È¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¤³¤¦¤·¤Æ°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¸å¡¢ºòÇ¯È¯À¸¤·¤¿ºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÇ¯¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤ÇÎÉ¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×(¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±)
¡ÖºòÇ¯9·î¤ËÀ®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç»²²ì¼Ô¤Ë¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î»²²ì¤Ë¤Ï½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈÞÅÂ²¼¤ä½÷²¦4Ì¾¤â¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¡£¹ÄÂ²¤Î¤¦¤Á14Ì¾¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¹ÄÂ²Êý¤¬¤Û¤ÜÀª¤¾¤í¤¤¤Î°ìÈÌ»²²ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤ª¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¼ã¤¤¹ÄÂ²Êý¤Î³èÆ°¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹Ä¼¼¤Î¤´³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¹ñÌ±¤¬ºÇ¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¹ñºÝ¿ÆÁ±¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÎ¾ÊÅ²¼¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï1Ç¯¤Ë1¤«¹ñ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³¤³°¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¥é¥ª¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò¤³¤Ê¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢º£Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³¤³°¤ØÉë¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÏÆüËÜ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÎ¾ÊÅ²¼¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¹ñ¤ò¡Ø¹Ä¼¼¤ÎÁë¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤Ä¤²¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºÎ¾ÊÅ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ¶á¡¢º£Ç¯¤Î11·î²¼½Ü¤´¤íÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆË¬ÊÆ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÊÅ²¼¤Î³¤³°¸ø¼°Ë¬Ìä¤ÏÎãÇ¯¡¢6·îËö¤«¤é7·î¾å½Ü¤´¤í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤«¤é¤Î¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤Ë½¬»á¤ò¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤â¼«¹ñ¤Î¥á¥ó¥Ä¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Àâ¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¤´Ë¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Ä¤²¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆü¹ëÍ§¹¥¶¨ÎÏ´ðËÜ¾òÌó½ðÌ¾¤«¤é50Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆüËÜÀ½¤Î¸î±Ò´Ï11ÀÉ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÀ¯ÉÜ¤â°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡×
°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³°¹ñË¬ÌäÀè¤Î¸õÊä¤Ï
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Ë¬ÌäÀè¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°¦Ì¼¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¹Ô¤Àè¤À¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©160¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¹ñ²¦¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¾Íè½÷²¦¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È²¦½÷¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×(¤Ä¤²¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼¤ØÉë¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡È¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎÙ¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï4ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤´Î¾¿Æ¤È¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÀÅÍÜ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥ª¥é¥ó¥À¤Ø¤ÎË¬Ìä¤â¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë²ñ¤ï¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤è¤ê2¤ÄÇ¯²¼¤Î¥¢¥Þ¥ê¥¢²¦½÷¤ÈºÆ²ñ¤Ê¤µ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤½¤¦¡£
¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎË¬ÌäÀè¤Ï¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©40¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ²È¤È¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Ï¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡'17Ç¯¤ËâÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢'19Ç¯¤Ë½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤¬»äÅª¤Ê¤´Î¹¹Ô¤È¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤´°ì²È¤ÎÃæ¤Ç²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤±¤¬¥Ö¡¼¥¿¥ó¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¡¢Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò´ÑÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À
¡¡º£Ç¯¤â³¤³°¤Ç¤Î¤´³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹ÄÂ²Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°ìÊý¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¤ª½Ð¤Þ¤·¤ò¹µ¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Ë¾Ü¤·¤¤Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ½Ú¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é¡¢1Ç¯»þ¤è¤ê¤â³Ø¶È¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍý·Ï¤Î³ØÀ¸¤ÏÅÚÆü¤Ç¤â¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½½¬¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤ê¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÅÚÆü¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤ÎÅÚÆü¤äÄ¹´üµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¤´²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Î¸øÌ³¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¸øÌ³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¤êÃÏÊý¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¸øÌ³¤Ëî²¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë'26Ç¯¡£ÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¸øÌ³¤À¤ÈÁ°½Ð¤Î¤Ä¤²¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2·î¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢3·î¤ÏWBC¡¢6·î¤«¤é7·î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¡¢9·î¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡£¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ï¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤ò¾·¤¤¤Æ¤ªÃã²ñ¤ò³«¤«¤ì¤¿¤ê¡¢´ÑÀï¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤¬¡¢WBC¤Ç¤¹¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÊÅ²¼¤â¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËÌîµå¤Î¤´·Ð¸³¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¤´°ì²È¤ÏÌîµå¤¬¤ª¹¥¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢WBC¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¤ª»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸øÌ³¤Ë²Ã¤¨¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¸òÎ®¡Ä¡Ä¡£¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Á¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ä¤² ¤Î¤ê»Ò¡¡À¾ÉðÊ¸ÍýÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤´ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¹Ä¼¼ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¹Ä¼¼¤ÎÁë¡Ù¤Ç¹½À®¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁÇ´é¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤Ê¤É
²ÏÀ¾½¨ºÈ¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¡£¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤òÀìÌç¤È¤·¡¢¡Ø¶áÂåÅ·¹ÄÀ©¤«¤é¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Ø¡½¡Ö¾ÝÄ§¡×¤Ø¤ÎÆ»Äø¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô