¥¨¥í·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤âÂçÀ®¸ù¡ª¡¡myfans¤¬FANZA¤òÄ¶¤¨¤ë¡ª
¡Ømyfans¡Ù¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡£¡Ö¸Ä¿Í»£±Æ¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤Ï15ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ë¡Ê12·î22Æü¸½ºß¡Ë
½Ð±é¼Ô¤âÀ©ºî¼Ô¤â´ðËÜÅª¤ËÁÇ¿Í¡Ê¤¿¤À¤·»³¤Û¤ÉÎã³°¤¢¤ê¡Ë¤Î¡ÖÆ±¿Í¥¨¥íÆ°²è¡×³¦·¨¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ømyfans¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤ÎÀª¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¥¨¥íÆ°²è¸«¤ë¤Ù¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éºÇÂç¼ê¤Î¡ØFANZA¡Ù¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢º£Ç¯¡¢myfans¤¬¤½¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â......¡©
º£¡¢AV¶È³¦¤ËÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
AV¥é¥¤¥¿¡¼¤Î´¢ÅÄèßÂ¢»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Æ±¿Í·Ï¤Î¿·¶½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØFantia¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ë¡Ù¤ä¡Ømyfans¡Ê¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ó¥º¡Ë¡Ù¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÁÇ¿Í½÷À¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢AV½÷Í¥¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²Ý¶â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥¨¥íÆ°²è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢myfans¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢AV¶È³¦¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ÌòÉ÷Â¯¾î¤Ç¥¨¥í·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤ë¤ë¤¿¤ó¤¬myfans¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏH¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È´Ý½Ð¤·¤Î¼«»£¤ê¥ª¥Ê¥Ë¡¼Æ°²è¤ä¡¢ÃËÍ¥¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¼Â±éAVÆ°²è¤Ê¤É¤ò100ËÜ°Ê¾å¤â¸ø³«¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¡¢Ìó1²¯2000Ëü±ß¤â¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆAV¥á¡¼¥«¡¼¤ä´ÆÆÄ¤Ê¤É¤âÂ³¡¹¤Èmyfans¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾AV´ÆÆÄ¤µ¤â¤¢¤ê»á¤ÏÆ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë»²Æþ¤·¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¡ÊÌó130Ê¬¡Ë¤òÇÛ¿®¤·¤¿ºÝ¤ÏÌó1Ëü±ß¤ÎÆ°²è¤¬¿ôÆü¤Ç8000ËÜÇä¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤ËÁÇ¿ÍÆ°²è¡ÊÆ±¿ÍAV¡Ë¤ÎºÇÂç¼ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ØFC2¡Ù¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤¤¤¿¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢º£¤Ïmyfans¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤ëÂç¼êAV¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤Ï¡¢myfans¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Æ±¿ÍAV¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î»ö¶È¤Ëº£Ç¯ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê´¢ÅÄ»á¡Ë
¡Ø½µ¥×¥ì ¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¡Ù¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¨¤í²°¤µ¤ó¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿¾®ÄÍµ£Ç·¡Ë
AV¶È³¦¤¬myfans¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¤½¤Îà¼ý±×Àá¤Î¹â¤µ¤À¡£¥á¡¼¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤ÎW»á¤¬»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¨¥í¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÎºÇÂç¼ê¡ØFANZA¡Ù¤Ç¥¨¥íÆ°²è¤òÇä¤ë¤È¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î60¡ó°Ê¾å¤¬¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢myfans¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Î17.5¡ó¤Û¤É¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤Ø¤Î´Ô¸µÎ¨¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢FANZA¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î´ë²èAV¤ÎÀ©ºîÈñ¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¥®¥ã¥é¡¢»£±Æ¡¦¾ÈÌÀ¡¦²»À¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ½»»¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿¶Ñ250Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢myfans¤Ï½½¿ôËü±ßÄøÅÙ¤ÎÍ½»»¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤¬ÁÇ¿Í¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁÇ¿Í»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÊýË¡¤Ç»£¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡ºà¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¾ÈÌÀ¤ä²»À¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æà¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±á¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºîÉÊ¤´¤È¤Ë¹â³Û¤ÊÃÍÃÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐFANZA¤¬1ËÜ¤Ë¤Ä¤¡¢¤À¤¤¤¿¤¤1000¡Á3000±ßÄøÅÙ¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢myfans¤Ç¤Ï2Ëü±ß¤Þ¤ÇÀßÄê¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ë¤ë¤¿¤ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë1ËüËÜ¥¯¥é¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢myfans¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤Î·Á¼°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½Ð±é¼Ô¤´¤È¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²Ý¶â¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅöÁ³¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤âËè·î¤ÎÄê´ü¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØFANZA¤è¤ê¤âmyfans¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÙ¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶È³¦¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ý±×À°Ê³°¤Ë¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¡£W»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖFANZA¤ÏºîÉÊ¤òÇä¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤ò¤·¤¿Æ°²è¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Ï¥á¡¼¥«¡¼»ØÄê¤Î¿³ººÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥â¥¶¥¤¥¯¤Î¥º¥ì¤ä±ÇÁü¤Î¥Î¥¤¥º¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢½¤Àµ¤Î¼ê´Ö¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢myfans¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿³ºº¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¤¿Æ°²è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ý±×²½¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬½Ð±é¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
myfans¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤ò¶¡µë¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤âmyfans¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤é¤·¤¤¡£¥¹¥«¥¦¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ï¡¢´ûÂ¸¥á¡¼¥«¡¼¤ÎAV¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢myfans¤Ê¤É¤Î¸Ä¿ÍÆ°²èÇÛ¿®¤Ç²Ô¤°¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤æ¤¨¤Ë¿È¥Ð¥ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç²Ô¤²¤ë¤«¤é¡£
¥¹¥«¥¦¥ÈÂ¦¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÌÀÆü²Ö¥¥é¥é¡¢»°¾åÍª°¡¡Ê¤æ¤¢¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Í¶¤¤Ê¸¶ç¤«¤é¡¢¡Ømyfans¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²Ô¤¬¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú·üÇ°¤µ¤ì¤ëà¥°¥ì¡¼¤ÊÉôÊ¬á¡Û
¤¿¤À¡¢¶È³¦¤«¤é¤Ïmyfans¤ÎÎ´À¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ïmyfans¤Ç¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤ÏAV¿·Ë¡¡ÊAV½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡¡Ë¤ò¤Á
¤ã¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¿¤ï¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ¾È½¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤AV¿·Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï½÷Í¥¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤ÊË¡Î§¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊAV¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤³¤â¿·Ë¡¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢myfans¤Ç¤½¤ì¤¬½ç¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
AV½÷Í¥¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË¡Åª¤Ë¥°¥ì¡¼¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¡¹Åª¤Ëmyfans¤ò¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤ÏAV¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌÌÀÜ¤ÇÍî¤Á¤¿½÷¤Î¥³¤òmyfans¤ÇÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢í´í°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¡¢myfans¤ÏAV¶È³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£