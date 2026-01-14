¡ÖºÆÇÛÃ£¤Ë¤ã¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤âÉáÄÌ¤Ë±þÅú¡¡¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¸ø¼°LINE¡Ö¤Ë¤ã¡×µ¡Ç½½Ì¾®¤ËÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼
2026Ç¯1·î¾å½Ü¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ë¤ã¡×µ¡Ç½¤¬»ÅÍÍÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸ìÈø¤Ë¡Ö¤Ë¤ã¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö¤Ë¤ã¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢ÇÛÁ÷Æü»þÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Åª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Î¤ßÊÖ¿®¤¹¤ë¤è¤¦ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
25Ç¯11·î¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍÊÑ¹¹¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÂÐ±þ
¡Ö¥¯¥í¥Í¥³¥ä¥Þ¥È¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ä¥Þ¥È±¿Í¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¸ìÈø¤Ë¡Ö¤Ë¤ã¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÁ÷¤ë¤È¡¢ÊÖ¿®¤Ë¡Ö¤Ë¤ã¡×¤äÇ¤ÎÂÀ×¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ò¤Ä¤±¤ÆÊÖ¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏSNS¾å¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢Æ±¼ÒLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»Ø¼¨¤Ç¤¤ë¡Ö²ÙÊª¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¡×¤ä¡ÖºÆÇÛÃ£°ÍÍê¡×¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤êÆü»þ¡¦¾ì½ê¤ÎÊÑ¹¹¡×¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ë¤ã¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¤À¤¬26Ç¯1·î¾å½Ü¡¢¶ÈÌ³Åª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖÈá¤·¤¤¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤À¤Ã¤¿...¡×¤Ê¤É¤ÈÈá¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼µ¡Ç½¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤Î¤«¡£¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï1·î14Æü¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¸ìÈø¤Ë"¤Ë¤ã"¤òÉÕ¤±¤Æ±þÅú¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯2·î¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¤Ï°ìÉô¤Î¸ÀÍÕ¡Ê¤ª¤Ï¤è¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¤É¡Ë¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
