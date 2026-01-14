¡ÚÄÉÅéŽ¥µ×ÊÆ¹¨¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¤òÅÓÃæ²¼¼Ö¤µ¤»Ž¤±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç²Î¤ï¤»¤ë¡ÄŽ¢¥¶Ž¥¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óŽ£¤òÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿±é½Ð²È¤Î°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê
¢£½é²ó¤«¤éÂ¾¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù
¤¤¤Þ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë²áµî¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÏÂ¿¤¤¡£²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£1978Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢½ªÎ»¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë35Ç¯¤Û¤É¤À¤¬¤½¤Îµ±¤¤Ï¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤É¤³¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
½Ð±é²Î¼ê¤¬¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¿ô¡¹¤äÆÈÆÃ¤Î±é½Ð¤¬»ä¤¿¤Á¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ï¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»Ä¤ë¤È¤Ó¤¤êÇËÅ·¹Ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂè4°Ì¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ø¤ï¤«¤ì¤¦¤¿¡Ù¡¢7735ÅÀ¡ª¡×¤È»Ê²ñ¤Îµ×ÊÆ¹¨¤¬¶«¤Ö¡£
¤À¤¬²Î¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Î¥ß¥é¡¼¥²¡¼¥È¤«¤é¤ÏÃ¯¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢LP¤ò¤ªºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¬¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Ï¼Âà¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ×ÊÆ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¡¢¡ÖLP¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ê»³ÅÄ½¤¼¤¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡Ë¡£
1978Ç¯1·î19Æü¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡ÙµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Ç¤Î°ì¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
²Î¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¼Õºá¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤³¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î²è´üÅª¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¼çµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
TBS·ÏÎó¤ÇËè½µÌÚÍË9»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÇä¤ê¾å¤²¡¢ÍÀþÊüÁ÷¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈÖÁÈ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¬¤¤Î¿ô¡£¤³¤Î4ÉôÌç¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÁí¹ç¤·¤ÆËè½µ½ç°Ì¤ò·è¤á¡ÊºÇ¹âÅÀ¤Ï9999ÅÀ¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿²Î¼êÁ´°÷¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î²Î¤¬¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¢¤ê¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²Î¼ê¤ÏÁ°¤â¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î²Î¼ê¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿²Î¼ê¤Î½øÎó¤â¸·Á³¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½é¤Ï¿·¿Í²Î¼ê¤¬²Î¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç¸æ½ê¤Î²Î¼ê¤ÇÄù¤á¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î¡È¾ï¼±¡É¤òµ¿¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ë´ºÁ³¤ÈÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÃæÅç¤ß¤æ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½Ð±é¤ò¼Âà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Åö»þ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î²Î¼ê¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈÖÁÈ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤¿¡£¾¾»³Àé½Õ¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯½Ð±é¡£°ìÊý¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤Ï·ë¶É½Ð±é¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Î¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£Áê¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â½ç°Ì¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤¤
¤Þ¤¿²Î¼ê¤Ï10°Ì¤«¤é½ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¸æ½ê±é²Î²Î¼ê¤¬ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ç²Î¤¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÅöÁ³µ¯¤³¤ë¡£Â¾¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ò¸«´·¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤º¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ï¤ê½é²ó¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»³¸ýÉ´·Ã¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¢¤Ç°ìÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö»þ»³¸ýÉ´·Ã¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Ãæ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¡£ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¡¢ÅöÁ³10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤¢¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¾Ê¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö½©ºù¡×¤¬12°Ì¤Ç¡ÖÀÖ¤¤å«¡×¤¬11°Ì¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¤ÏÈÖÁÈ¤ò¤Ä¤Ö¤¹µ¤¤«¥Ã¡×¤ÈÎõ²Ð¤Î¤´¤È¤¯ÅÜ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Û¤«¤Î²Î¼ê¤È½ç°Ì¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¤È¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¼Ô¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ½¤¼¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤¿¡ÊÁ°·Ç¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡Ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤ÏÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î»Â¿·¤µ¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï41.9¡ó¡ÊÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡£´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡£1Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬30¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á´604²ó¤ÎÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ç¤â¡¢23.9¡ó¤È20¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¢£¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç²Î¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò
º¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½Ð±é¤ÏOK¤À¤¬¡¢²Î¼ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤é¤Ð¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡×¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±Ãæ·Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢½ªÎ»¸å´ÑµÒ¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ÆÂ¾¤Î½Ð±é¼Ô¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¡£¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î²Î¼ê¤Ë²Î¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
1981Ç¯3·î26ÆüÊüÁ÷²ó¡¢¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥Ã¥µ¥à¡×¤ÇÂè5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Ç°ÜÆ°Ãæ¡£¤½¤³¤ÇÀÅ²¬±Ø¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç²Î¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó°áÁõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÃÊÃå¤À¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë²Î¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬²Î¤ÎÅÓÃæ¤ÇÈ¯¼Ö»þ¹ï¤¬Ç÷¤ê¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¥¢¥Ê¤¬¤¢¤ï¤Æ¤Æ¾¾ÅÄÀ»»Ò¤ò¼ÖÆâ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¼ÖÆâ¤Î¾è¹ß¸ý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Î²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À»»Ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òÀä¤ä¤µ¤º²Î¤¤¤¤ë»Ñ¤Ï¥×¥íº²¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸å¤í¤Î¤Û¤¦¤Î°ìÈÌ¾èµÒ¤¬¡Ö¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤·¤¿Í¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ï¥×¥Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¼ÖÆâ¤«¤é¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¥ä¥é¥»°ìÀÚ¤Ê¤·¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¸¤»³»ö·ï¡×
¤Þ¤µ¤Ë¹ËÅÏ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£»þÂå¤¬´²ÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¹ñÅ´¡ÊJR¡Ë¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤Þ¤È¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡£
¼Â¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»Å»öÀè¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Æ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤ò¹ß¤ê¤¿¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¤º¡¢ÅÁÀâµé¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ãæ·Ñ¤â¤¢¤ë¡£
1984Ç¯12·î13Æü¤ÎÊüÁ÷¡£¡ÖÎø¿ÍÃ£¤Î¥Ú¥¤¥ô¥á¥ó¥È¡×¤ÇÂè6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î²È¤ò¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇË¬¤ì¤Æ²Î¤¦¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´ë¤Æ¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅö¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Î±¼é¡£Ã¯¤â½Ð¤Ê¤¤¡£
¸¤¤âËÊ¤¨½Ð¤¹¤Ê¤«»ÅÊý¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤·ÏÅý¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êÆ°¤Ç¥Æ¡¼¥×¤ò²ó¤·¤¿¤¬¤¦¤Þ¤¯ºÆÀ¸¤Ç¤¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥°¥À¥°¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤ÄÁ°¤â¤Ã¤Æ²È¤Ë¤Ï¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤À¤¬¤½¤¦¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤ó¤ÀºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈÖÁÈ¤¬¥¬¥Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤·¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤Ê¤¤±é½Ð¤Î¥¯¥»
¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ÎÇËÅ·¹Ó¤µ¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²Î¤¦ºÝ¤Î±é½Ð¤â¤Ê¤Ë¤«¤È¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡£Ëè²ó¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÈþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ï¼±¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î±é½Ð¡¢»þ¤Ë¤Ï°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤È¤µ¤¨»×¤¨¤ë±é½Ð¤âÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄ¸¶½ÓÉ§¤Î¡Ö·¯¤Ëé¬é¯é¬é¯¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öé¬é¯é¬é¯¡á¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¤È¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤Ç¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¸¶¤ÎÆ¹ÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£Æ¹ÂÎ¤òÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤¤Â³¤±¤ë¥È¥·¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹õÌøÅ°»Ò¤Ê¤É¤Ï¤¢Á³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿»ë³Ð¸ú²Ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤Î¤Ë²Î¼ê¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¤Î¡ÖÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡×¡£¡Ö¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤è¡Á¡¡¾Ã¤¨¤Þ¤¹¤è¡Á¢ö¡×¤È²Î¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²èÌÌ¤«¤é¥ß¡¼¤È¥±¥¤¤Î2¿Í¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁüµ²±ÁõÃÖ¤È¤¤¤¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ò40Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é»þÂå¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÉµá¤·¤¿±é½Ð¤Ç¤¢¤êÍý²ò²ÄÇ½¤Ê¤Û¤¦¤À¡£¤â¤Ã¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¾ùÆó¤Î¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ
²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬²Î¤Ã¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¡£¡Ö¥À¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤ÈÊÂ¤Ö²®ÌîÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½÷À¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ëÎøÌÏÍÍ¤ò²Î¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤¬½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î²Î¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìë¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÅÅ¾þ¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥»¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤À¤¬¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÃåÊª¤òÃå¤¿¤Ò¤È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¿ÈÇòÅÉ¤ê¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤Î¼þ¤ê¤Ç¤Ê¤Ë¤ä¤é²ø¤·¤²¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²»Ï¤á¤ë¡£
Èà¤é¤Ï°Å¹õÉñÆ§½¸ÃÄ¡ÖÇò¸×¼Ò¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÏ»ËÜÌÚ½ã¾ðÇÉ¡×¤Î¶ÊÄ´¤ÈÁ°±ÒÉñÆ§¤¬¤¹¤°¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£¸Ñ¤Ë¤Ä¤Þ¤Þ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ç¤â¸ì¤êÁð¤Ê¤Î¤¬¡¢»³ËÜ¾ùÆó¤Î¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ç¤ÎÇ®¾§¤Ç¤¢¤ë¡£
»³ËÜ¤Î¡Ö¤ß¤Á¤Î¤¯¤Ò¤È¤êÎ¹¡×¤Ï¡¢±é²Î¤é¤·¤¯¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£24½µ¤â¥Ù¥¹¥È¥Æ¥óÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤ò¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤âºÇ½é¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ç®¿´¤Ë¸ýÀâ¤«¤ì¤Æ¾µÂú¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬²¶¤Ë¤Ï ºÇ¸å¤Î½÷¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃË¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¯ÁÛ¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÈÖ¤Ï¡¢¾²°ìÌÌ¤Ë¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Ê²¤«¤ì¤¿¤Ê¤«¤Õ¤ó¤É¤·°ìÃú¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë»³ËÜ¾ùÆó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÆ±¤¸¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤ÎÃËÀ¤¿¤Á6¿Í¤¬À¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î±é½Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤À¤«¤é¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤ÏÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤Û¤«¤Ë¤âÁ°²ó½ñ¤¤¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¡Ö¥¿¥«¤µ¤ó¤Ö¤ÁÀÚ¤ì»ö·ï¡×¤Ê¤ÉÅÁÀâÅª½ÐÍè»ö¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¤³¤ó¤ÊÇËÅ·¹Ó¤ÊÈÖÁÈ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÌøÅ°»Ò¤Èµ×ÊÆ¹¨¤È¤¤¤¦½éÂåÌ¾MC¥³¥ó¥Ó¤ÎÎÏ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹õÌø¤Ï¡¢¶áÆ£¿¿É§¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É²Î¼ê¤Ë¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤Ï¥È¡¼¥¯¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤¢¤ë¹õÌø¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤ºÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿»þ¤Ë»³¸ýÉ´·Ã¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Ê¤¬¤éÌ¾¿Í·Ý¤ÇÈÖÁÈ¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥Æ¥ì¥ÓËÜÍè¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢À¸¤À¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤ëµæ¶Ë¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤ËÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶õµ¤´¶¤òÇØ·Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤¹¤°¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤¹¤°¤ì¤¿ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Ä¡£¤Ê¤Ë¤âÀ¯¼£¤ä·ÐºÑ¤À¤±¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£
¤À¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÊ¹¤¯¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ï¡¢³ÊÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤â¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ì¥³¡¼¥ÉÇä¤ê¾å¤²¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È½ç°Ì¤Ç·è¤Þ¤ë½ã¿è¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°Êý¼°¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤ò¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
----------
ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¦¤·¤ç¤¦¤¤¤Á¡Ë
¼Ò²ñ³Ø¼Ô
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Î´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¾Ð¤¦¡Ù¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÀÄµÝ¼Ò¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡Ë¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÃÞËàÁª½ñ¡Ë¡¢¡ØSMAP¤ÈÊ¿À®¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø·Ý¿ÍºÇ¶¯¼Ò²ñ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¹¶¤á¤Æ¤ë¥Æ¥ìÅì¡¢°¦¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ìÅì¡Ù¡ÊÅìµþÂç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥¿¥â¥ê¡¢¤¿¤±¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø21À¤µª ¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ ¥Ù¥¹¥È100¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¼Ò²ñ³Ø¼Ô ÂÀÅÄ ¾Ê°ì¡Ë