1月6日、マクドナルドの新CMが公開された。女優・伊藤沙莉と人気芸人との共演が、世間の注目を集めている。

「新CMでは、お笑いコンビ・蛙亭のイワクラさんと伊藤さんの2人が出演し、ジム帰りの姿で『あらがえない〜！』と叫びながらマックへ入店。新作のホットパイを一緒に頬張り、目を合わせて笑い合う動画になっています。

イワクラさんといえば、沙莉さんの兄で芸人の伊藤俊介さんと交際していたことで知られ、今回のCMもそうした縁から決まったのかもしれません。ただ、イワクラさんと俊介さんは先日破局を発表していたため、なんともカオスなCMになってしまいました」（芸能担当記者）

CMが決定した時には、まだ交際していたのかもしれないが……。Xでは、2人の共演に驚く視聴者の声が多く寄せられている。

《マックのとろけるホットパイのCM 伊藤沙莉、兄貴と別れたばかりのイワクラと共演してるの笑ってしまった「え、今のイワクラだよな」って思わずつっこんでしまったわ》

《マックのCM伊藤沙莉とイワクラ共演してるの これは大丈夫なのか…？www》

《伊藤沙莉さんと蛙亭イワクラさんの共演 見てるほうも気まずい》

イワクラと伊藤俊介は、2022年7月、デートを楽しむ様子を本誌が報じており、その後互いに交際を認めていた。2021年12月に交際が始まったとされ、結婚も視野に入っていると見られていたが、2025年11月の『チャンスの時間』（ABEMA）で、伊藤が「別れまして……」と破局を報告していた。

別れを切り出したのはイワクラからだという。1月11日放送の『有吉クイズ』（テレビ朝日系）に出演したイワクラは、破局の理由について「めちゃくちゃ結婚すると思っていたんですけど、めっちゃリアルに考えたとき、全然こいつ無理かも」と感じたと明かし、「旦那さんになった時、まったく頼れない。本当に生活が終わってる。病院とか行かない。一緒に健康診断行こうって言っても『まあまあまあ』って言われたり。全部私が言ってることに反発してくる。それが一番ムカついた」と激白していた。

3年以上の交際期間のなか、イワクラは伊藤の家族にも会ってきた。交流のなかで、沙莉とも顔を合わせていたという。

「2022年7月には、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）のロケで、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行った沙莉さんとイワクラさんの2ショットがアップされたこともありました。沙莉さんは『岩倉さんとはお仕事ご一緒するのも髭メガネ抜きでお会いするのも初めてですが、面白いし可愛いし本当大好きです』とつづっており、この時点で何度か会ったことはあったようです。

沙莉さんは2人を応援していたようで、2023年には自身のラジオ『伊藤沙莉のsaireek channel』で、兄のいいところを『イワクラさんを溺愛しているところ』と語り、『すごいかわいい2人。いつかいい姉になる日を待ちわびています』と話していました。そうした背景を知っているだけに、今回のマックCMに複雑な思いを抱いた視聴者も多かったようです」（芸能担当記者）

兄の破局後も、“義姉妹候補”だった二人の交友は続いていくのだろう。