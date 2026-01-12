BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズオーディションプロジェクト『No No Girls』のファイナリストとして注目を集めた「ふみの」が『No No Girls』の最終審査からちょうど1年を経た1月11日にシンガー・ソングライターとしてデビュー。同日、HANAメンバーがふみののデビューを祝福するハッピーな動画が公開された。

■「皆さん、こんにちわ！B-RAVEです！」

動画は、HANAのメンバー7人が2列になったシーンからスタート。そして「皆さん、こんにちわ！B-RAVEです！」の挨拶と同時に、前列の4人がしゃがみ込むと、後列中央に、それまで姿を隠していたふみのが登場！

それと同時に「ふみのです！」「おめでとー！」と、祝福の言葉が次々と飛び出し、ふみのだけでなく、全員が本当にうれしそう。「B-RAVEです！」の挨拶にも、仲間がひとり、正式に加わった（帰ってきた）というHANAメンバーの強い想いが感じられる。

※B-RAVE：女性アーティストのマネジメントを担当する、BMSG傘下の組織。現在HANAとふみのが所属。

その後は8人がふみのを囲むように輪になってギューっと抱き合いながらおしくらまんじゅう状態に。そんな8人のわちゃわちゃに、SNSには「ふみのちゃんおかえり！」「ふみのおめでとう！」「これは泣くって」「この世界線が見たかった！」「仲間がひとり増えるだけでこんなうれしいなんて」と、ファンからうれし泣き状態のコメントが続々と書き込まれている。

■「朝からずっと泣かせにくるのやめて～！」

なお、ふみのはデビュー日となった1月11日、日本テレビ『シューイチ』に出演。デビュー曲「favorite song」を生パフォーマンスで披露したが、これをスタジオで見守ったHANAのCHIKA、YURI、KOHARUの3人も感極まり、号泣状態に。SNSのコメント欄には「テレビ観てたら涙止まらなかった」「朝からずっと泣かせにくるのやめて～！」といった声も多く書き込まれた。

また、ふみのはこの日20時より『ふみの Debut Single ’favorite song’ リリース記念 YouTube Live』と題した生配信を実施。動画は、1月12日12時現在、34万再生オーバーとなっている。