¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Ûà¶Ë°á²æ¼Øñññð¤Î1¡¦18¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Àï¤¬µÞÅ¸³«¡¡ºÛ¤¯¤ÏÏÂÅÄµþÊ¿Ì¾ÍÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ª
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£±£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¡Ê²¦¼ÔÁÈ¡¦£É£Ó£È£É£Î¡õ²ÃÆ£ÎÉµ± vs Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦Ë¾·îÀ®¹¸¡õ¥É¥ó¡¦¥Õ¥¸¥¤¡Ë¤Ë¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÂÅÄµþÊ¿Ì¾ÍÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¡Ö²æ¼Øñññð¡×¤Î£É£Ó£È£É£Î¤È²ÃÆ£¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂå¡¹ÌÚÂç²ñ¤ÇÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¡££±£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î½éËÉ±ÒÀï¤¬·èÄê¤·¡¢¥É¥é¥²¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç»Ï¤á¤ÆÆ±²¦ºÂÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï²ÃÆ£¤¬£Ë£Á£É¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ë¾·î¡õ¥Õ¥¸¥¤¤ÈÂÐÀï¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î´ñ½±¹¶·â¤«¤é¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤¿£É£Ó£È£É£Î¤¬Ë¾·î¤Ë¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¦¤È¡¢²ÃÆ£¤¬µÞ½ê¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤âÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¡£Å°Æ¬Å°Èø°¤«¤Ã¤¿²æ¼Øñññð¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿Â§Éé¤±¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡£¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÇÈ¿Â§¤È¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡£¥Æ¥á¥¨¤Î¥«¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊºÛÄê¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î²¶¤ËÉé¤±¤¬¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¡£¡Öº£¤Î»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î¾õ¶·¡¢¸«¤ÆÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¶¯¤¨¤Î¤Ï²¶¤é¤À¤í¤¦¤¬¡£Ë¾·îÀ®¹¸¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¸¥¤¡¢¸«¤ë¤âÌµ»Ä¤Ê¤ªÁ°¤é¤Ë¥Á¡¼¥à£²£°£´¥¥í¤¬µÇ°¼õ¸³¤Ç¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢¤ªÁ°¤é£²¿Í¡¢µ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡×¤ÈÄ©Àï¼ÔÁÈ¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇºØÆ£Î»£Ç£Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö²ÃÆ£ÎÉµ±¡¢£É£Ó£È£É£Î¡¢¤ªÁ°¤é¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤é¤Ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤è¡£ºòÆü¤Ï£É£Ó£È£É£Î¡¢º£Æü¤Ï²ÃÆ£¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËË½¹Ô¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¸À¤Ã¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°Àï¤ÏÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËºÛ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÀë¸À¡£Á°¾¥Àï¤ÇÈ¿Â§»°Ëæ¤Î²¦¼ÔÁÈ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¡¢²¦ºÂÀïÅöÆü¤ÏÁ´ÆüËÜ¤ÎÌ¾ÍÀ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤òºÛ¤¯¤³¤È¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£