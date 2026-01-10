不倫相手に「いつ結婚するの？」と詰められ「刺されるかも」とビクビクする上司を見た部下が思ったこと

職場の人間関係は仕事の効率を左右するが、上司の不倫となると迷惑千万だ。関西地方に住む40代の男性から、不倫に溺れた上司2人の無様な顛末が寄せられた。

「当時勤めていた会社の上司が不倫をしており、会社の若い女性に手を出していました」

社内で不倫していた上司は、理由をつけてはその女性と2人で出張に行ったり、休日出勤と称して出かけたりしていたようだ。だが、当初20代だった女性部下が30代になると、段々とその頻度が減って来たという。（文：天音琴葉）

誤算？女性部下が本気に「1年経過するごとに拘束もきつくなって……」

上司は端から遊びのつもりだったが、独身の女性部下は結婚を望んでいたようだ。女性が30代に突入すると、その温度差は深刻なものになっていった。

「女性は上司のことが好きらしく別れてくれませんし、年齢が1年経過するごとに段々と拘束がきつくなってきたそうです。いつ奥さんと別れて結婚してくれるのか、という話が段々と増えているものの、上司は勿論そんな気はないので、修羅場になるか刺されるかビクビクしていました」

修羅場になろうが自業自得である。結局、双方が別々の地域に異動となり、物理的に引き離されることに。そして数年後、女性は異動先で別の相手を見つけて寿退社したという。

それを聞いてほっと胸を撫で下ろす上司の姿を見た男性は、「不倫なんてするもんじゃないな、とつくづく思いました」と、呆れたように振り返った。

「奥さんが会社に乗り込んできて……」修羅場になった上司も

前述の上司は表面上では事なきを得たようだが、職場での不倫は、家庭と職場の両方を裏切る行為であることは言うまでもない。中には強烈な「修羅場」になった上司もいたようだ。男性は話を続けた。

「別の上司は会社の若い子に手を出したところ奥さんにバレ、奥さんが会社に乗り込んできて修羅場になったと別の部署の人が面白おかしく教えてくれました」

もはやプライベートの問題では済まされない。当該部署では仕事どころではなかったはずだ。

この上司のその後は明かされていないが、異動になった可能性もある。会社側が人事異動などで対処するのは、職場の秩序を守るための苦肉の策だが、一度失った信頼を回復するのは容易ではない。

男性は「やっぱり、不倫なんてするもんじゃないですね」と、噛み締めるように結んだ。

